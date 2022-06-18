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Boğa Haftalık Burç Yorumu / 20 Haziran – 26 Haziran 2022

20 Haziran – 26 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Boğa Haftalık Burç Yorumu / 20 Haziran – 26 Haziran 2022

Parasal giriş çıkışlar, bütçe düzenlemesi, harcamalar gündemde olmaya devam edecek. Zam, terfi beklentiniz varsa otorite figürleriyle konuşabilir, görev ve pozisyon değişimleriyle karşılaşabilirsiniz.

Yeni bir projeyi planlayabilir, yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Dolunay etkisi devam ederken kafa karışıklıklarını ve bazı paranoyaları gündeme getirebilir. Dış görünümünüzle ilgili değişimler, estetik operasyonlar gündeminizde olabilir. Kardeşler, akrabalar, arkadaşlarla seyahat planları yapabilirsiniz. Anlaşmalar, sözleşmeler, ticari girişimler hızlanacaktır.

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