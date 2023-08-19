Boğa Haftalık Burç Yorumu / 21-27 Ağustos 2023

21-27 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Biraz uyanış ve aydınlanma zamanı. Merkür retrosu eski aşk ve flörtlerden geri dönüşler getirebilir, mevcut ilişkilerde iletişim sorunları yaşatabilir. İlham yüklü olacaksınız, daha önce planladığınız ancak harekete geçmediğiniz konularda yeni fikirlerle dolu olabilirsiniz.

Varsa çocuklarınızın eğitimi ve ihtiyaçlarına yönelik geçmişten beri aklınızda olan fikirlerin anlaşmaları yapılabilir. Çocuklarınızın yeteneklerini öne çıkartacak çalışmaları değerlendirebilir, onları destekleyebilirsiniz. Eksiklerinizi toparlayacaksınız. Fiziksel sağlığınızı, günlük düzeninizi, rutinlerinizi toparlayın. Kendinize, motivasyonunuza önem verin. Kontrol dışı gelişen olaylara karşı koymayın, yaşanılan olayların kadersel olduğunu bilin. Çalışma ortamınızda işler yoğunlaşabilir, sorumluluklar artabilir, ancak iletişimsel agresif çıkışlara dikkat edilmelidir. Hedeflerinizi gerçekleşene kadar kimseyle paylaşmayın. Sakarlıklara, kazalara dikkat edin.