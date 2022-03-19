Boğa Haftalık Burç Yorumu / 21 Mart – 27 Mart 2022

21 Mart – 27 Mart 2022 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Önümüzdeki 1 ay boyunca 12. Evinizde seyahat edecek Güneş, enerjinizi düşürebilir, yalnızlık isteğini ve arka planda kalmayı ortaya çıkartabilir.

Bu süreci inziva dönemi olarak düşünebilir, sağlık konularınız varsa şifa ve iyileşme yolunda adımlar atabilirsiniz. Arkanızdan iş çevirenlerle yüzleşmeler, bazı dedikodularla karşılaşılabilirsiniz. Bu dönem riskten uzak hareket edin. Çalışma arkadaşlarınızla fevri durumlar yaşanabilir. Sağlığınıza, bağışıklığa, tansiyon sorunlarına dikkat edin.