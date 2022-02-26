Boğa Haftalık Burç Yorumu / 21 Şubat – 27 Şubat 2022
21 Şubat – 27 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?
Kariyeriniz önümüzdeki 15 gün odağınızda yer alacak. Yeni iş görüşmeleri, iş çevreleri, yeni mesleki planlar yapabilirsiniz.
Hayatınıza dair yeni hedefler koyacaksınız. Bazı mücadeleler öne çıkarken, sosyalleşebilir, yeni çevrelere girebilir, beklentilerinizin değiştiğine şahit olacaksınız. Arkadaşlarınızın gündemleri, desteği, çevrenizin gelişmesini ifade edecektir. Jüpiter'in desteğiyle kimileriniz iş kurmaya karar verebilir, plan proje sunumlar öne çıkabilir. Ailevi konularda özellikle eşinizin hayatıyla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir.