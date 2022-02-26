Abone Ol

Boğa Haftalık Burç Yorumu / 21 Şubat – 27 Şubat 2022

21 Şubat – 27 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yayınlanma: 00:15 - 26 Şubat 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Boğa Haftalık Burç Yorumu / 21 Şubat – 27 Şubat 2022

Kariyeriniz önümüzdeki 15 gün odağınızda yer alacak. Yeni iş görüşmeleri, iş çevreleri, yeni mesleki planlar yapabilirsiniz.

Hayatınıza dair yeni hedefler koyacaksınız. Bazı mücadeleler öne çıkarken, sosyalleşebilir, yeni çevrelere girebilir, beklentilerinizin değiştiğine şahit olacaksınız. Arkadaşlarınızın gündemleri, desteği, çevrenizin gelişmesini ifade edecektir. Jüpiter'in desteğiyle kimileriniz iş kurmaya karar verebilir, plan proje sunumlar öne çıkabilir. Ailevi konularda özellikle eşinizin hayatıyla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir.