Boğa Haftalık Burç Yorumu / 23-29 Ocak 2023

23-29 Ocak 2023 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Kova yeniayı kariyer ve iş anlamında sorumlulukları arttırabilir, ek görevler ya da terfi alabilirsiniz. İş değişimi gerçekleştirebilir, kariyerde yeni başlangıçlar yapabilir, yeteneklerinizi kullanabilir, değerlendirebilirsiniz.

Mesleğinizi değiştirebilir, çalıştığınız ortamı değiştirebilir, toplumdaki duruşunuzu gözden geçirebilirsiniz. İş arıyorsanız bulabilirsiniz. Önümüzdeki 10 gün başarı getirecek, sizi öne çıkartacak bir dönem. 1-5 arasında gezegen yerleşimleri olanlar için daha etkili bir Yeniay. Üstleriniz ve ekibinizde bazı değişimler yaşanabilir.