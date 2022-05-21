Boğa Haftalık Burç Yorumu / 23 Mayıs – 29 Mayıs 2022

23 Mayıs – 29 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Kaynaklarınızda, finans alanında hedeflerinizi gözden geçireceksiniz. Merkür retrosu devam ederken projelerde, hayallerinizde gecikmeler yaşanabilir, sabırlı olun.

Bedeninizi dinlendirin. Hızlı kararlar almayın. Yarım bıraktığınız işlere odaklanın. 6 Haziran retro bitimiyle yapmak istediğiniz finansal yatırımların karşılığını alabilirsiniz. 21 Mayıs itibariyle kariyerde destek alabilirsiniz. Mars Koç transiti motivasyonunuzu arttıracak, sizi harekete geçirecektir ancak gizli düşmanlıklara, arkanızdan çevrilecek işlere karşı temkinli olun. Virütik rahatsızlıklara dikkat edin.