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Boğa Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

Boğa Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

24 – 30 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
23 Mayıs 2021
Boğa Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

Tutulmayla maddi konular, eşinizin gelirleri, aileden gelen ortak kazanımlar öne çıkıyor.

Ortaklık yaptığınız kişilerle tamamlanmalar, kariyerde değişimler, gayrimenkul alım satımı gibi süreçlerin sonuna gelebilirsiniz. Parasal konularda güvenli adımlar atmaya bu dönem özen gösterin. Bunun yanı sıra banka ödemeleri, bir kredinin tamamlanması, borç, vergi, miras konularında da dönüşümler gündeme gelebilir. Parasal konulardaki çıkış arayışınız nihayete erebilir. Sağlığınızla ilgili bazı tetiklenmeler yaşanabilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
14 Mayıs – 28 Temmuz Jüpiter Balık burcunda: Evrenden hediye var
11 Mayıs Boğa Yeniayı: Sabır ve istikrar
4 Mayıs-12 Temmuz Merkür İkizler burcunda: Keyfim ve kahyası