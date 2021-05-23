Boğa Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

Tutulmayla maddi konular, eşinizin gelirleri, aileden gelen ortak kazanımlar öne çıkıyor.

Ortaklık yaptığınız kişilerle tamamlanmalar, kariyerde değişimler, gayrimenkul alım satımı gibi süreçlerin sonuna gelebilirsiniz. Parasal konularda güvenli adımlar atmaya bu dönem özen gösterin. Bunun yanı sıra banka ödemeleri, bir kredinin tamamlanması, borç, vergi, miras konularında da dönüşümler gündeme gelebilir. Parasal konulardaki çıkış arayışınız nihayete erebilir. Sağlığınızla ilgili bazı tetiklenmeler yaşanabilir.