Boğa Haftalık Burç Yorumu / 24 Ocak – 30 Ocak 2022

24 Ocak – 30 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Kuzey ay düğümü burcunuza geçerek sizin için 1,5 yıl sürecek önemli bir dönemi başlatıyor. Hem kişisel hem ruhsal hem de fiziksel olarak değişimlerden geçeceksiniz.

Hayatınızı sorgulayacaksınız. Yapmak istedikleriniz konusunda fırsatlarla karşılaşacak, kendinize dönecek, istek ve arzularınızı cesurca dile getireceksiniz. Size iyi gelmeyen kişi ve konularla vedalaşabilir, yaşamınıza yeni bir yön verebilirsiniz. Mesleki değişimler yaşayabilir, yeni atılımlarda bulunabilirsiniz. Özgürleşme arzusu yükseliyor.