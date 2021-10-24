Boğa Haftalık Burç Yorumu / 25 Ekim – 31 Ekim 2021

25 Ekim – 31 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Güneş Akrep transiti ilişkiler evinde var olan birlikteliklerde problemlerin tamiratı ya da yalnızsanız yeni başlayan ilişkileri yaşamınıza getirebilir.

Çevrenizden destek görmeniz söz konusu olabilir. Aşk hayatınızda ciddiyete dair adım atma kararı alabilirsiniz. Yeni fikirler, yeni ortaklıklar söz konusu olabilir. Dolunayın etkileri devam ediyor. Ortak kaynaklarınızda kontrol dışı harcamalar meydana gelebilir. Gizli konuların açığa çıkması, çevrenizle yüzleşmeler, bilinçaltı korkularının dışa vurumu söz konusu olabilir.