Boğa Haftalık Burç Yorumu / 25 Eylül-1 Ekim 2023

25 Eylül-1 Ekim 2023 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Güneş'in Terazi burcuna geçişiyle mesleğiniz, çalışma hayatınız, temponuz öne çıkacak. Kariyerinizde beklediğiniz konuların sonuçlanması mümkün. Sağlığınız, kontrolleriniz, rutinleriniz mercek altında. Zararlı alışkanlıkları bırakabilir, alışkanlıkları düzene sokabilir, kendinize yeni bir beslenme düzeni yaratabilirsiniz.

Fiziksel sağlığınız kadar psikolojiniz, hayattaki kaygılarınız da bir o kadar önemli olacaktır. Size iyi gelmeyen ve sizi aşağıya çeken her şeyden arınma vakti. Yalnız kalmak isteyebilir, içe dönebilir ve yaşamınızdaki eksik ve fazlalıkların muhasebesini yapabilirsiniz. Çalışma ortamınızı değiştirebilir, farklı fikirler geliştirebilir, yeni bir iş koluna yönelebilir, çalışma arkadaşlarınızla yol ayrımları yaşayabilirsiniz. Gizli düşmanlıklar ön planda olacağından uzun vadede yüzleşmelere hazırlıklı olun. Yaşamınızı sorgulayacak, yaşam kalitenizi arttırmanın yollarını arayacaksınız.