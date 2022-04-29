Boğa Haftalık Burç Yorumu / 25 Nisan – 1 Mayıs 2022
25 Nisan – 1 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?
Tutulma burcunuzda. Yaşamınızda sürprizli, büyük değişimlere hazır olun. Karşınıza çıkan değişimler önümüzdeki 6 aylık döneme yayılacaktır.
Uranüs de burcunuzda, çevrenizi şaşırtacak önemli, hızlı kararlar alabilirsiniz. Hayallerinize kavuşabilir, emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz. Bekarsanız evlenebilir, çocuk sahibi olmaya karar verebilir, çevrenizden destek alabilir, kariyerde fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yeni bir aşka adım atabilirsiniz. Yeni bir işe girebilir, yaşam alanınızı değiştirme kararı verebilirsiniz. Fiziksel görünümünüzde, saçınızda, giyiminizde farklılık yapabilir, estetik girişimlerde bulunabilirsiniz.