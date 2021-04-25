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Boğa Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

Boğa Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

26 Nisan – 2 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
25 Nisan 2021
Boğa Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

Karşıt burcunuzda meydana gelen Dolunay her türlü ilişkinizde netleşmeler yaşatabilir.

Beklenmedik değişimler, planlarınızın aksaması öne çıkabilir. Kimileriniz için partner, aşk, evlilikte sorunlar varsa masaya yatırılıp, çözüm yolu aranırken, kimileriniz için bazı birliktelikler bitişe gidebilir. İlişkilerde gerginliklere dikkat etmeniz gereken bir dönem. Hızlı bir şekilde beklediğiniz bir duygusal beraberlik başlayabilir, ancak Uranüs devrede lütfen dikkat edin. Aynı zamanda ticari konular, ortaklık konularında da temkinli hareket etmekte önümüzdeki 15 gün fayda olacaktır.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
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