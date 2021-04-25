Boğa Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

Karşıt burcunuzda meydana gelen Dolunay her türlü ilişkinizde netleşmeler yaşatabilir.

Beklenmedik değişimler, planlarınızın aksaması öne çıkabilir. Kimileriniz için partner, aşk, evlilikte sorunlar varsa masaya yatırılıp, çözüm yolu aranırken, kimileriniz için bazı birliktelikler bitişe gidebilir. İlişkilerde gerginliklere dikkat etmeniz gereken bir dönem. Hızlı bir şekilde beklediğiniz bir duygusal beraberlik başlayabilir, ancak Uranüs devrede lütfen dikkat edin. Aynı zamanda ticari konular, ortaklık konularında da temkinli hareket etmekte önümüzdeki 15 gün fayda olacaktır.