Boğa Haftalık Burç Yorumu / 27 Aralık 2021 – 2 Ocak 2022

27 Aralık 2021 – 2 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Kendinize önümüzdeki 5 ay yeni hedefler belirleyeceksiniz.

Kalabalıklar, sosyal genişleme, arkadaşlarınızla birlikte plan ve projeler bu dönem öne çıkacaktır. Yeni çevrelere girebilir, yeni sosyal ortamlara dahil olabilir, yeni insanlarla tanışabilir, yeni ideallerinizi hayata geçirebilirsiniz. Çeşitli topluluklara, gruplara katılabilir, çevrenizden destek alabilirsiniz. Fırsatlar önünüze gelebilir, birkaç işi bir arada yapabilir, eşinizle ortak maddi tablonuz, ortak kazançlar konusunda genişleme ve yeni yatırımlar yapabilirsiniz.