Boğa Haftalık Burç Yorumu / 27 Eylül – 3 Ekim 2021

27 Eylül – 3 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Merkür retrosu 27 Eylül- 18 Ekim arası çalışma ortamınız, düzeniniz ve sağlığınıza konularına vurgu yapacak.

Çalışma arkadaşlarınızla iletişim sıkıntıları, anlaşma ve sözleşmelerde aksaklıklar, tam oldu derken bir işin ertelenmesi, yarım kalan işlerinizin ele alınması gündeme gelebilir. Hizmet aldığınız kişilerle yol ayrımları, eski konuların gündeme gelmesi ve iş koşullarınızda aksamalar yaşanabilir. Gönderdiğiniz maillere, fikir hırsızlıklarına, elektronik aletlerinize bu süreçte dikkat edin. Yeni imza atmayın, yeni işe başlamayın. Kronik rahatsızlığınız varsa ele alma zamanı.