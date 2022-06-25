Boğa Haftalık Burç Yorumu / 27 Haziran – 3 Temmuz 2022
27 Haziran – 3 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?
Kardeş, yakın akraba, komşu ve yakın arkadaşlarla ilgili konular öne çıkabilir. Seyahat hazırlıkları, yolculuklara çıkmak, yeni yerler keşfetmek gündeme gelebilir.
İş görüşmeleri, yeni iş planları, yeni organizasyonlar, ticari gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Kimileriniz için mesleki eğitimler, medya, yayıncılık konularında yeni planlar söz konusu olurken, tanıtım, reklam gibi alanlarda harekete geçebilirsiniz. Kendinizi ortaya koyacak, hedefleriniz adına atak davranışlarda bulunacaksınız.