Boğa Haftalık Burç Yorumu / 27 Kasım-3 Aralık 2023

27 Kasım-3 Aralık 2023 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Dolunay para evinizde. Maddi konularda elinize geçmesini beklediğiniz paralar, sürüncemedeki bir işinizin sonuçlanması söz konusu olabilir. Beklemediğiniz bir masrafla da karşılaşabilirsiniz.

Yasal süreçler tamamlanabilir, banka ödemeleri, kredi başvurusu, nafaka, vergi, tazminat konularında beklentiniz varsa sonuçlanabilir, ya da tamamlamanız gereken bazı pürüzlerle karşılaşabilirsiniz. Emeklilik, bir borcunuzun kapatılması ya da yapılandırılması, başkalarından gelen kaynaklarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Para konularında ani kararlar vermemekte fayda var. Gelir giderinizi doğru inceleyin. Yeni sürprizli bir teklif gelebilir, uzun vadede krizler önünüze fırsat olarak çıkabilir.