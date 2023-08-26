Boğa Haftalık Burç Yorumu / 28 Ağustos-3 Eylül 2023
28 Ağustos-3 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?
Hedefleriniz artık görünür olmaya başlayabilir. Yeteneklerinizi fark ettiğiniz, kendinize güven ve motivasyonun arttığı bir dönem. Geçtiğimiz 15 günlük süreçte tohumunu attığınız bir iş ya da projeden haber gelebilir.
Hak ettiğinizi alacaksınız. Emeklerinizin karşılığını görebileceğiniz bir süreç. Kalabalıkların dikkatini çekebilir, terfi, zam alabilir, üstlerinizden başarı görebilirsiniz. Beklediğiniz kazanç kapılarından haber alabilir, ekip çalışmasına katılabilir, sosyal ortamlara dahil olabilirsiniz. Merkür retrosu başladı, bazı arkadaşlıkların elenmesi mümkün. Rüyalarınıza dikkat edin. Ruhen, bedenen kendinize iyi bakın.