Boğa Haftalık Burç Yorumu / 28 Mart – 3 Nisan 2022

28 Mart – 3 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Kendinizi ruhsal ve bedensel olarak hassas hissedebilirsiniz. Kariyerde yoğun ve sorumluluklarınızın artacağı bir dönem.

Otorite figürleriyle ilgili bazı fikir ayrılıkları yaşanırken, kendinizi arzu ettiğiniz şekilde ortaya koyabilirsiniz. Agresif davranışlardan, sözlerden kaçınmalısınız. Sağlık konularınız varsa ön plana çıkabilir, tedaviye başlayabilirsiniz. Check up, zihinsel tedaviler için şifa bulacağınız günlerdesiniz. Gizli konular, dedikodular, sizden saklanan bilgiler ortaya çıkabilir. Yeni fikirlerinizin hazırlığını arka planda yapın.