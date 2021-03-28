Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
Profil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Boğa Haftalık Burç Yorumu / 29 Mart – 4 Nisan 2021

Boğa Haftalık Burç Yorumu / 29 Mart – 4 Nisan 2021

29 Mart - 4 Nisan 2021 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
28 Mart 2021
Boğa Haftalık Burç Yorumu / 29 Mart – 4 Nisan 2021

Meslek hayatınız ve kariyerinizde değişimler, bununla ilgili farklı yol ve yöntemler geliştirmek isteyebilirsiniz.

Günlük hayatınızda sizi sıkan konuları öne alabilir ve değişiklikler yapabilirsiniz. İş ortamınızda, çalışma düzeninizde isteğiniz ya da istem dışı olarak değişen durumlar ortaya çıkabilir. Kariyerde ciddi dönüşümler de meydana gelebilir. Alışkanlıklarınız, diyet, spor, beslenme değişikliklerini uygulamaya başlamak adına güzel bir zaman. Sağlığınızla ilgili kronik sorunlara dair tedaviler meydana gelebilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Güneş Koç burcunda: Hızlı ve öfkeli
13 Mart Balık Yeniayı: Ol der ve olur…
Güneş-Neptün kavuşumu: Rüyalar gerçek olsa…