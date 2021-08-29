Boğa Haftalık Burç Yorumu / 30 Ağustos – 5 Eylül 2021

30 Ağustos – 5 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Merkür Terazi geçişi çalışma ortamınızı, çalışma arkadaşlarınızı, müdür, patron gibi otorite figürleriyle ilişkilerinize vurgu yapacak.

Yeni anlaşmalar, iş başlangıçları, yeni iş fikirleri, yeni iş planları ortaya çıkabilir, sorumluluklarınız, iş yükünüz bu dönem artabilir. Genel günlük düzeniniz, angarya gördüğünüz işlerin de yoğunlaştığına tanıklık edebilirsiniz. Sağlıkta bel, böbrekler, genel sağlığınızla ilgili kontroller gündeme gelirken, beslenme değişimi, detoks, spor gibi kararlar alabilirsiniz.