Boğa Haftalık Burç Yorumu / 30 Mayıs – 5 Haziran 2022

30 Mayıs – 5 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Maddi konular, yeni kaynaklar yaratma, yeni bir iş imkânı ortaya çıkabilir. Kariyerde ve finans alanında beklediğiniz konuların gecikmesi söz konusu olsa da, bütçeniz, gelir gider dengenizle yeni plan ve projelerde bulunabilir, atılım arzusu yapabilirsiniz.

Satış pazarlama konularında gelir elde edebilirsiniz. Venüs burcunuza geçti. Dikkat çekecek, kendinizi ortaya koyacaksınız. Birikimlerinizi değerlendirebilirsiniz. Merkür yeniay anında burcunuzda retro yapıyor. Tamamlayamadığınız eski projeleri yeniden ele almak isteyebilirsiniz. Yeni bir ilişki başlangıcı için 6 Haziran'ı bekleyin.