Boğa Haftalık Burç Yorumu / 30 Ocak-5 Şubat 2023
30 Ocak-5 Şubat 2023 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?
Kazançlarınızda artış yaşayabilir, zam ve pozisyon değişimi söz konusu olabilir. Bir başvurudan geri dönüş alabilir, otorite figürlerinden destek görebilirsiniz. Gökyüzü size yardım eli uzatıyor.
Yeni insanlarla tanışabilir, yeni topluluklara katılabilir, sosyalleşebilir, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Hafta ortasından itibaren Ay büyüyor, işle ve kaynaklarınızla ilgili girişimde bulunduysanız beklentiniz sonuçlanabilir. Zam, terfi alanında haberler alabilir, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.