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Boğa Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

Boğa Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

31 Mayıs - 6 Haziran 2021 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
30 Mayıs 2021
Boğa Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

Merkür retrosu finansal konulara vurgu yapıyor. Paranıza, maddi kaynaklarınıza bu dönem dikkat edin, gelir ve giderlerinizi iyi hesaplayın.

Beklemediğiniz harcamalar, unutulmuş borçlar karşınıza gelebilir. Özellikle internet alışverişlerinde yaptığınız ödemelere karşı temkinli olun. İş ve meslek alanında bazı gecikmeler, aksamalar, zorlanmalar, beklediğiniz konularda sürecin yavaş gitmesi ortaya çıkabilir. Merkür retrosu öncesi başvurduğunuz işlerden geri dönüşler gelebilir, şartlarınızı iyi değerlendirin, mümkünse yeni imzaları retro sonrasına bırakın.

Haftalık Burç Yorumları

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İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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