Boğa Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

Merkür retrosu finansal konulara vurgu yapıyor. Paranıza, maddi kaynaklarınıza bu dönem dikkat edin, gelir ve giderlerinizi iyi hesaplayın.

Beklemediğiniz harcamalar, unutulmuş borçlar karşınıza gelebilir. Özellikle internet alışverişlerinde yaptığınız ödemelere karşı temkinli olun. İş ve meslek alanında bazı gecikmeler, aksamalar, zorlanmalar, beklediğiniz konularda sürecin yavaş gitmesi ortaya çıkabilir. Merkür retrosu öncesi başvurduğunuz işlerden geri dönüşler gelebilir, şartlarınızı iyi değerlendirin, mümkünse yeni imzaları retro sonrasına bırakın.