Boğa Haftalık Burç Yorumu / 31 Ocak – 6 Şubat 2022

31 Ocak – 6 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Sizin için önemli bir Yeniay. Toplumsal statünüz, kariyeriniz mercek altında olurken, bazı belirsiz konular tamamlanması söz konusu olabilir.

Yeni bir kariyer planlaması sorumluluklarınızı arttırabilir. Daha fazla çalışabilir, yeni projelere başlayabilirsiniz. Görev ve pozisyon değişimleri yaşayabilir, müdür, patron gibi otorite figürleriyle ilgili konular öne çıkabilir. Yaşamınızı gözden geçirin, eksiklerinizi, yanlışlarınızı farkındalıkla ele alın ve değişimden korkmayın.