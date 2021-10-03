Boğa Haftalık Burç Yorumu / 4 Ekim – 10 Ekim 2021

4 Ekim – 10 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Terazi Yeniayı meslek, iş hayatınız, sağlık temalarını öne çıkartacaktır. Çalışma ortamınızda bazı gerilimler, iş ayrılıkları meydana gelebilir.

Merkür retrosundayız geçmiş konuları yeniden ele alabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla bazı gerginlikler gündeme gelebilir. Önümüzdeki 15 gün sorumluluklarınız artabilir, günlük düzeninizi değiştirebilir, beslenme değişikliği gibi size fayda sağlayacak girişimlerde bulunabilirsiniz. Sağlıkta, bel, böbrekler, kemiklerle ilgili bazı hassasiyetler meydana gelebilir.