Boğa Haftalık Burç Yorumu / 4 Nisan – 10 Nisan 2022

4 Nisan – 10 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Önümüzdeki 10 gün Koç Yeniayı etkileri devam edecek. Kararlarınızı daha arka planda alabilir, 11 Nisan sonrasında hayata geçirebilirsiniz. Bazı korkularınızdan sıyrılacaksınız.

Bu süre zarfında kendinizi biraz depresif hissedebilirsiniz. Venüs Balık yolculuğu kariyerde beklenmedik fırsatları, sosyal çevrenizden, birlikte çalıştığınız kişilerden destek ve yardımı yaşamınıza getirebilir. Ay boyu yeni iş görüşmeleri yapabilir, arzu ettiğiniz bir projeyi başlatabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabilir, yeni çevrelere girebilirsiniz. Bekarsanız yeni flörtler başlayabilir.