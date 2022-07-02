Boğa Haftalık Burç Yorumu / 4 Temmuz – 10 Temmuz 2022
4 Temmuz - 10 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?
Merkür kazancınız, işiniz ve planlarınız açısından beklediğiniz haberleri ve sonuçları karşınıza getirebilir. Mars burcunuza geliyor, hedefleriniz için harekete geçebilirsiniz.
Temmuz ayı boyunca hayatınızda yenilik ve değişimler hız kazanırken, enerjiniz yükselecek, cesaretleneceksiniz. Ekonomik kazançlarınız artabilir. İlişkilerde önemli başlangıçlar, bitişler tutulma enerjisiyle aktifleşiyor. Eşinizin ya da partnerinizin hayatında yenilikler meydana gelebilir. Yakın ve uzak yolculuklar gündemde.