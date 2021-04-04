Boğa Haftalık Burç Yorumu / 5 – 11 Nisan 2021

Güven duygusu çocuğunuz için en önemli husustur. Verdiğiniz sözleri tutmanız ilişkinizde temel belirleyici noktadır.

Ketumdur. Mıh gibi inatçıdır. İstemediği hiçbir şeyi yapmaz. Rahatına düşkündür. Kız çocuklarının el becerileri çok yetenekledir. Evinini çatısında güven arar. Kararlarınızın değişmez olduğunu bilmek ister. Anneyle güzel anlaşır. Sevgisine doyar. Sakin bir anneye ihtiyaç duyar. Anneyi kaybetmekten korkar. Yemek yemeyi çok sever. İştahlıdır. Ortamının, odasının, güvenli ortamlarının değişmesinden hoşlanmaz. Kendi alanını, oyuncaklarını paylaşmak istemeyebilir. Mekân değişimleri üzerinde huzursuzluk yaratır. Çocuğunuzu doğaya çıkartın. Toprakla haşır neşir olmak, yürümek, çiçek ekmek gibi aktiviteler yaratın.