Boğa Haftalık Burç Yorumu / 6-12 Şubat 2023

6-12 Şubat 2023 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Ev, yuva alanında gerçekleşen Dolunay, aile içinde bir konunun tamamlanması, bir problemin çözümü, ya da krizli bazı olayları gündeme getirebilir. Ebeveyn sorumlulukları, onların düzenleriyle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.

İletişiminize dikkat etmelisiniz. Ev, alım satımı gerçekleştirebilir, taşınabilir, kiraya çıkabilirsiniz. Kontrat yenileyebilir ya da bitirebilirsiniz. Bir tadilat tamamlanabilir. Ev sahibinizle ya da kiracıyla yaşanabilecek sorunlar ve sonrasında hukuksal arayışlar gündeme gelebilir. Bir ortaklık sonlanabilir. Evlilik ve duygusal konularda bitişler ya da güzel giden bir birlikteliğin evlilik kararıyla taçlanması öne çıkabilir.