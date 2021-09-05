Boğa Haftalık Burç Yorumu / 6 Eylül – 12 Eylül 2021

6 Eylül – 12 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Sizler için güzel ve istikrar vadeden bir Yeniay. Enerjiniz, harekete geçme cesaretiniz yükseliyor.

Radikal adımlar atabilir, kariyer ve maddi konularda sürpriz gelişmeler, yatırım kararları alabilirsiniz. Çocuklarınız varsa onlarla ilgili güzel haberler ve yeni başlangıçlarla ilgilenebilirsiniz. Yeni bir flört ve ilişki başlangıçları, partneri olanlar için beklentilerinizi sorguladığınız bir dönem olabilir. Eviniz, işiniz, ailenizle bağlantılı düzeninizde yenilikler gündeme gelebilir.