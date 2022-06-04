Boğa Haftalık Burç Yorumu / 6 Haziran – 12 Haziran 2022
6 Haziran – 12 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?
Yönetici gezegeniniz Venüs burcunuzda. Haziran ayı boyunca kendinizi ortaya koyabilir, öne çıkabilirsiniz. Hedefleriniz için adımlar atabilir, ilişkilerde fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
Özgüveniniz yükseliyor. Estetik, güzellik alanında yenilikler yapabilirsiniz. 7-15 Haziran arasında sıra dışı ilişkilere çekilebilir, birlikteliğinizde ani ayrılık kararı alabilirsiniz. Kazançlarınız artabilir, ticaretle uğraşanlar için başarılar gelebilir. Ortak imzalık işlerde temkinli davranın. Harcamalar bu dönem artabilir. Küçük kazalara, sağlığınıza dikkat edin.