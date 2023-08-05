Boğa Haftalık Burç Yorumu / 7-13 Ağustos 2023

7-13 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yönetici gezegeninizin geri hareketi devam ederken aile ve kariyerle ilgili geçmiş hesaplaşmalar yaptığınız, yeni farkındalıklar kazandığınız bir dönem olabilir. Yatırımlar konusunda risk almayın, sağlam adımlar atın.

Bir şeyleri geride bırakmak, kendinize yeni bir yaşam kurmak, taşınmak, yer değiştirmek isteyebilirsiniz. Eylül ortasına kadar keskin kararlardan kaçınmak daha doğru olacaktır. Kazançlarla ilgili yeni kapılar açılabilir. Son iki yıldır mücadele verdiğiniz konuların ödülünü alabilir, hukuksal, yurtdışı seyahat alanında hızlanma yaşanabilir. Mecburi iş değişimleri meydana gelebilir. Uzun vadede her şey hayrınıza olacaktır. Çocuklarınızla ilgili masraflar artabilir, beklenmeyen ödemeler çıkabilir. Ailevi sağlık gündemleri olabilir. Taşınma, misafir, çocuk sahibi olmak gibi etkiler öne çıkabilir. Radikal estetik işlemlerden uzak kalın.