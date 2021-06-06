Boğa Haftalık Burç Yorumu / 7 Haziran – 13 Haziran 2021

Finansal konularda, başkalarıyla paylaştığınız kaynaklarda fırsatlar karşınıza gelebilir.

Kariyerle ilgili bazı değişim ve başlangıçlar, ek gelirler, beklediğiniz bir paranın elinize geçmesi, toplu bir para girişi, bir mülk alım satımı ön plana çıkabilir. Ödemeler, banka, nafaka, miras konularında beklentileriniz varsa olumlu gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bütçenizle ilgili adımlarınızı sağlam atın ve dikkatli kararlar verin. Yeni imzalar için Merkür retrosu sonrasını yani 24 Haziran sonrasını bekleyin.