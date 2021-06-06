Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
Profil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Boğa Haftalık Burç Yorumu / 7 Haziran – 13 Haziran 2021

Boğa Haftalık Burç Yorumu / 7 Haziran – 13 Haziran 2021

7 Haziran – 13 Haziran 2021 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
6 Haziran 2021
Boğa Haftalık Burç Yorumu / 7 Haziran – 13 Haziran 2021

Finansal konularda, başkalarıyla paylaştığınız kaynaklarda fırsatlar karşınıza gelebilir.

Kariyerle ilgili bazı değişim ve başlangıçlar, ek gelirler, beklediğiniz bir paranın elinize geçmesi, toplu bir para girişi, bir mülk alım satımı ön plana çıkabilir. Ödemeler, banka, nafaka, miras konularında beklentileriniz varsa olumlu gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bütçenizle ilgili adımlarınızı sağlam atın ve dikkatli kararlar verin. Yeni imzalar için Merkür retrosu sonrasını yani 24 Haziran sonrasını bekleyin.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
29 Mayıs – 24 Haziran Merkür Retrosu: Anlamadım, ne dedin?
26 Mayıs Ay Tutulması: Tepeden tırnağa, baştan ayağa dönüşüm
14 Mayıs – 28 Temmuz Jüpiter Balık burcunda: Evrenden hediye var