Boğa Haftalık Burç Yorumu / 7 Mart – 13 Mart 2022

7 Mart – 13 Mart 2022 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yönetici gezegeniniz Venüs'ün Kova burcuna geçişiyle ilişkilerde yeni başlangıçlar öne çıkarken, hayattan beklentinizi masaya yatıracaksınız.

Motivasyonunuz yükseliyor. İdealleriniz için adım atabilirsiniz. Kariyerde yoğun bir dönem olacaktır. İş arıyorsanız bulmak, görüşmelere çağrılmak gibi etkiler mevcut. Çalışma şartlarınızda değişimler yaşanabilir. Maddi konularda beklediğiniz bir para varsa elinize geçebilir, kazancınız artabilir. Keyfi harcamalar yapabilirsiniz, temkinli olun.