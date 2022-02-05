Boğa Haftalık Burç Yorumu / 7 Şubat – 13 Şubat 2022
7 Şubat – 13 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?
Yaşamınızda karışık ve yolunda gitmeyen konuları toparlayabilirsiniz. Yeniay etkileri devam ederken, işinizde yeni sorumluluklar, maaş artışı, statünüzle ilgili değişimler yaşayabilirsiniz.
İlişkilerinizde ciddi kararlar dönemindesiniz, mantıklı adımlar atmalısınız. Çaba gösterdiğiniz her konuda evrenden ödülünü alacaksınız. Merkür geri hareketini bitirdi. Uzun seyahat planları yapabilir, öğrenciyseniz yeni eğitimlere başlayabilir, hukuksal konularda, davalarla ilgili gelişmeler, yaşayabilirsiniz. Ay boyu resmi evrak konularıyla ilgilenmeniz gerekebilir.