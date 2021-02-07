Boğa Haftalık Burç Yorumu / 8-14 Şubat 2021

Sizin için güçlü bir Yeniay. Toplumsal statü ve kariyeriniz adına yeni kararlar alabilirsiniz. Hedeflerinize yöneleceksiniz.

İşle ilgili fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Kariyerle ilgili önemli teklifler gelebilir, sorumluluklarınız artabilir. İş değişimleri yapmak isteyebilirsiniz ancak Merkür retrosunda olduğumuzu unutmamak gerekiyor. Planlarınızı yapın ve 21 Şubat itibariyle hedeflerinizi gerçekleştirmek için adımlar atın. Mars'ın etkisiyle 15 gün öfkeli çıkışlardan uzak durun. Ayaklarınızı sağlam basın, mantıklı hareket edin.