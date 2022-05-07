Boğa Haftalık Burç Yorumu / 9 Mayıs – 15 Mayıs 2022

9 Mayıs – 15 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

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11 Mayıs- 28 Ekim arasındaki Jüpiter Koç geçişi önümüzdeki yılın fragmanı niteliğinde.. Maneviyat, ruhsal çalışmalar, farkındalığınızın artması gündeme gelebilir.

Korkularınızdan arınabilir, bilinçaltı temizliği yapabilir, zaman zaman içe dönebilirsiniz. Şifa etkileri sizinle olacaktır. Ruhsal ve fiziksel olarak sağlık alanında tedaviler gündeme gelebilir. Küskünlükler bitebilir, affetme ve bağışlama etkileri gün yüzüne çıkabilir. Bu süreci yeni fırsatlara bir hazırlık dönemi gibi düşünebilirsiniz. Ortak yatırım kararı alınabilir.