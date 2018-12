Boğa burcunu 2019’da neler bekliyor?

2019 senesinde Boğa burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2019 senesini yazdı.

OCAK

Yılın ilk gününde Mars Koç burcuna geçiş yapıyor ve 14 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu etki aslında pek de sizlere yarayan bir etki değil, tembellikle harekete geçip geçmeme arasında sıkışıp kalmaya işaret etmektedir. 12. evinizde ilerleyecek olan Mars bu dönemde yapacağınızı hırsların özellikle sağlığınıza zarar verebileceğine de işaret etmekte. Ruhunuza iyi gelecek, sizi ruhsal anlamda sakinleştirecek eylemlere yönelmenizde fayda var. Bu dönem bağışıklık sisteminiz çok kuvvetli olmayabilir ve çok sık hastalıklara yakalanabilirsiniz. Bu dönem sizin için biraz sıkıcı bir durum. Sizden güçlü düşmanlarla, arkanızdan iş çeviren nankör kişilerle uğraşmanız gerekebilir. Özellikle bu dönemde iş kaybı, müşteri kaybı, yaşam gücü kaybı, motivasyon kaybı en sık görülenler arasındadır. Elinizde olmayan, kontrolünüzün dışında gerçekleşen olaylar yüzünden sağlık ve iş anlamında kayıplar söz konusu olabilir.

5 Ocak’ta ise Merkür Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 23 Ocak tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Hedeflerinize ve ideallerinize yönelik yaşça büyük kişilerden fikirsel anlamda önemli destekler alabilirsiniz. Eğer reklam, pazarlama, satış içinde iseniz fikirlerinizi çok rahat bir şekilde paraya dönüştürebilirsiniz. Eğitim ile ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Seyahat planları yapabilir, her türlü yeni fikir alışverişlerine açık olacağınız zamanlar olacaktır. Yeni bir eğitim almaya başlayabilir, önemli iş anlaşmaları ve sözleşmeler gündeme gelebilir. 6 Ocak’ta ise yılın ilk Güneş Tutulması meydana gelecek Oğlak burcunda. 9. evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma ile hukuksal, eğitim, iletişim, akrabalarla ilgili konularda bir tamamlanma, sonlanma, bitiş yaşayabilirsiniz. Bu konularla ilgili sorunların bitişi anlamına da gelmektedir. Seyahatler organize edebilirsiniz ama son dakika aksiliklerine karşı temkinli olmanızda yarar var. 7 Ocak itibari ile Venüs Yay burcuna geçiş yapıyor ve 4 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal konular harekete geçmeye başlıyor. Fakat kişisel kazançlarınızdan öte bu eşinizin, ortağınızın finansal konuları, banka, kredi, çek, senet, vergi, burs gibi konularda etki edecek. Eşinizden veya ortağınızdan rahatlıkla destek bulabileceksiniz. Ödeme yapmanız gereken koşullarda yine destekleyici etkiler altında olacaksınız. Bu süreçte ihtiyacınız olan borcu veya krediyi rahatlıkla alabileceksiniz, yalnız abartmayın! Miras ile ilgili konuları gündemde olanlar olası sorunları daha kolay çözüme kavuşturabilecekler.

20 Ocak’ta ise Güneş artık Kova burcuna geçiş yapıyor ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Önümüzdeki bir aylık dönemde odaklanacağınız, hayatınızın merkezinde olacak olan konular iş, kariyer, mesleki konular üzerinden olacaktır. Bu bir aylık süreçte terfiler alabilir, iş değiştirebilir, iş hayatınızda her adımınızla (doğru veya yanlış) görünür olacaksınız. Tüm ışıklar üzerinize çevrilmiş olacak. Eğer ki iş arıyorsanız pek de havalı bir işe giriş yapabilirsiniz. İş hayatı anlamında oldukça yoğun bir döneme giriş yapıyorsunuz. 21 Ocak’ta ise 0 derece Aslan burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Tutulmanın odaklanacağı konular ev, yuva, aile ile ilgili konular, yerleşim, gayrimenkul, alım ve satıma ilişkin konular, aile içi ilişkiler üzerine olacaktır. Tutulma ile evinizi değiştirebilir, yeni bir eve geçebilir, ev almak için kolları sıvayabilirsiniz. Ya da evinize yeni televizyon, ses sistemi, müzik sistemi, teknolojik bir takım aletler alabilirsiniz. Bazılarınız evinizle işinizi birleştirebilir, home office tarzı bir yapıya doğru da gidebilirsiniz. Veya işiniz ile evinizi yakınlaştırmak isteyebilirsiniz. Tutulma ile birlikte ailenizden, kan bağınız olan birileri ile iş projeleri yaratabilirsiniz. Ya da arzu ettiğiniz geniş ferah bir ev kiralayabilirsiniz. Her şekilde yaşam alanınızda kendinizi daha özgür ve güvende hissedeceğiniz gelişmeler kapınızda olacaktır.

24 Ocak’ta ise Merkür Kova burcuna geçiş yapacak ve 10 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Kendinizi rahat bir şekilde ortaya koyabileceğiniz hayatınızda ön plana çıkacak olan konular iş, kariyer, mesleki konular üzerinden olacaktır. Bu süreçte terfiler alabilir, iş değiştirebilir, iş hayatınızda her adımınızla (doğru veya yanlış) görünür olacaksınız. Tüm ışıklar üzerinize çevrilmiş olacak. İletişim yoğunluğunuz bu alanlara kayacak daha çok, bol bol iş görüşmelerine gidebilir, iş hayatınızla ilgili önemli kişilerden önemli tavsiyeler, haberler alabilirsiniz.

ŞUBAT

4 Şubat’ta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapıyor ve 2 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar size keyif verecek seyahatler dönemi başlamış olacak. Eğer yalnız bir boğa iseniz yolculuklarınızda karşılaşabileceğiniz kişiler ile flörtöz etkileşimler söz konusu olabilir. Size keyif verecek, iyi gelecek bir eğitimi de araştırabilirsiniz. Veya partnerinizle birlikte minik bir tatil planı da organize edebilirsiniz. Yurt dışı, yabancıları bağlayan konulardaki işleriniz ise su gibi sorunsuz bir şekilde hallolabilecek. Ya da sizden mesafe olarak uzakta biri ile duygusal yakınlaşmalar söz konusu olabilir. 4 Şubat’ta yine 15 derece Kova burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Önümüzdeki 10 günlük süreçte iş arayanlar için özellikle bu Yeni Ay dönemi daha girişken, atak ve inisiyatif ve sorumluluk almaya daha hazır bir halde olacaksınız. Çalışanlar terfi beklentisi içine girebilirler. Her şekilde bu Yeni Ay mesleki kariyerinize ilişkin konularda gelişmeler yaşamayı bekleyebilirsiniz.

10 Şubat’ta ise Merkür artık Balık burcuna geçiş yapıyor ve ileri hareketi, geri hareketi derken 17 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. İletişim odağınız daha çok arkadaşlarınıza doğru kaymaya başlıyor, onlarla ortaklaşa projelere girişebilirsiniz. Arkadaşlıklar arası yardımlaşma teması daha ön planda olmaya başlıyor. Arkadaşlarınıza sürekli onların yaşamlarına ilişkin tavsiyeler vermeniz gerekebilir, arkadaşlarınızın gözüm ablası olabilirsiniz bir nevi. 14 Şubat’ta ise Mars Boğa burcuna geçiş yapıyor ve 31 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Evet üzerinizdeki ölü toprağı bir çırpıda atacak olan Mars enerjisi, istek ve arzularınıza ulaşabilmeniz için gerekli destek ve motivasyonu sağlayacaktır size. Fakat aşırı hırs, sinir ve inat sizlere zarar olarak geri dönebilir, buna dikkat etmekte yarar var. Mars yüzünden gereksiz gerginlikler, kavgalar, tartışmalarda söz konusu olabilir. Kazalara da açık olabileceksiniz sakarlıktan doğan kesiklere, bir şeyleri doğrarken kendinizi kesmeyin mesela, veya ateşle fazla oynamayın. Mars size motivasyon verse de kazalara da açık olmanızı sağlayacaktır.

19 Şubat’ta Başak burcunun 0. derecesinde Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay aşk, çocuklar, yaratıcılık, spekülatif kazançlar, hobiler, yaratıcılığı ilgilendiren bölgede meydana gelecek. Bu konularda genel olarak titiz, detaycı, mükemmeliyetçi olabilirsiniz. Özel hayatınızı daha fazla sorgulayabilir, hatalar arayabilir, sık sık eleştirileri dile getirebilirsiniz. Özel hayatta bir aldanma, kafa karışıklığı, ne istediğini bilememe gibi durumlar yaşanabilir.

MART

1 Mart’ta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 27 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yaptığınız işlerden çok daha fazla keyif alabileceksiniz. Venüs sizi yaptığınız işlerde fark edilmenizi ve parlamanıza yardımcı olacak. Yalnız bireysel değil işlerinizi yaparken gruplarla çalışıp destek almanızı sağlayacak. Özellikle toplum yararına, toplumun genelini ilgilendiren projelerde aktif görev alabilirsiniz. Venüs size belki iş değiştirtmez, ama mevcut işinizi çok daha iyi bir hale getirmek, işinizden keyif almanızı sağlayacak koşullarla karşılaştırabilir. Özellikle kadınlardan güzel yardımlar alabileceksiniz. 5 Mart’ta ise Merkür Balık burcunda 3 haftalık geri hareketine başlıyor. 11. evinizde geri gidecek olan Merkür'ün etkilerini sosyal ve arkadaşlık ilişkilerinizde, iş hayatından kazandığını gelirlerde, idealleriniz ile ilgili konularda hissetmeye başlayacaksınız. Arkadaşlarınız ile iletişimde zaman zaman aksaklıklar, yanlış anlamalar meydana gelebilir, bilgiler farklı bir şekilde dilden dile dolaşabilir. Yardım edeceğiniz veya yardım alacağınız bir konu ile ilgili gelişmeler sandığınızdan çok daha yavaş gelişebilir, pürüzler oluşabilir. Bu ay maaş bordronuzu da dikkatle incelemenizi öneririm, ödemelerde muhasebesel bir hata ortaya çıkabilir. Arkadaşlarınızın doğum günü için alacağınız hediyede karışıklık çıkabilir. İşte Merkür bu tarz pürüzler çıkarmak için kollarını sıvamak üzere.

6 Mart’ta Uranüs yeniden Boğa burcuna geçiyor ve artık nonstop bu burçta seyahat edecek 2026 yılına kadar. Uranüs bir burçta oldukça uzun zaman kalır. Bu yüzden etkileri hemen ortaya çıkmayabilir. Fakat burcunuzda hareket edecek olan Uranüs hayatınızda ki bir çok şeyi aydınlatarak görünür hale getirecek. Cesaret, yenilik, bağımsızlık ve özgürlük duygularını çok daha kuvvetli bir şekilde hissedebileceksiniz. Sizleri biraz daha pervasız ve gözü pek bir hale sokarak, cesurca adımlar atmanızı sağlayacak. Uranüs'ün burcunuzdaki etkilerini ilerleyen zamanlarda daha detaylı olarak açıklayacağım. İlk iki ay Uranüs'ün bu etkisi ile alışmış olduğunuz düzenin yıkılarak yeni düzene alışma sürecini öğreneceksiniz ve oldukça efor sarf etmeniz gerekecek. Bu yüzden hayatınızda gerçekleşecek olan köklü değişiklikler için şimdiden hazır olun. 6 Mart’tan bir de 15 derece Balık burcunda Neptünyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Sosyal çevre ve arkadaşlıklar ön planda, yeni sosyal çevreler içine girebilir, arkadaşlarınızla beraber ortak projeler veya destekler sayesinde finansal kazanımlarınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Özellikle aşk ve çocuklarla ilgili ilişkilerde gerginliklere ve stresli zamanlara dikkat. Hayatınıza yeni insanlar katılabilir, bazıları ise ayrılabilir. Arkadaşlarınızla yapacağınız aktivitelerde son dakika gollerinin yenmesi, son dakika işlerin iptal olması gibi bir durumda olabilir. Bu dönem arkadaşlık ilişkilerinizde daha fedakar ve özverili davranmanız gerekebilir. Ama iyi niyetinizin suistimal edilmemesine de özen gösterin. Arkadaşlık ilişkilerinizde stresli durumlar yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili planlarınızda sürpriz değişimler ortaya çıkabilir. Bir gelecek projeniz olabilir bu konuda umutlarınız hayalleriniz olabilir. Ancak Neptün etkili bu Yeni Ay sizi gerçekleri görmekten alıkoyabilir. Arkadaşlıklarda yeni başlangıçlar yapmak veya karşınızdaki insanlara ne kadar değer verdiğiniz ile ilgili yeniden karar almak zorunda hissedeceğiniz bir dönem olacaktır. Bazı arkadaşlarınızı daha farklı bir bakış açısıyla değerlendirebilirsiniz ve arkadaşlığınızı tekrardan gözden geçirebilirsiniz.

20 Mart’ta ise Güneş artık Koç burcuna geçiyor ve bir ay burçta seyahat edecek. Güneş'in 12. evinize girmesi ile beraber yoğun ve yorucu geçen birkaç ayın ardından bir nevi dinlenme dönemine giriş yapıyor olacaksınız. Daha içe kapalı, kabuğunuza çekilmeye başlayabilir, zihninizi dinlendirecek konulara yönelebilirsiniz. Bu dönem check uptan geçebilir, daha gizlilik içinde hareket etmeye meyilli olabilirsiniz. Zihninizi saran olumsuz ve kötü düşüncelerden arınabilir, hukuksal veya devletle ilgili konularınızı daha rahat bir şekilde çözüme kavuşturabilirsiniz. Bu bir aylık süreç sizler için bir nevi yavaşlama, sakinleşme, nefes alma, kendinize dönme, eğer iyi kontrol edilmezse depresyon gibi durumlara neden olabilir. Güneş'in bu seyahati yaşamı kontrol etme çabanızdan vazgeçin demesidir aslında. Bu süreçte uyku düzeninde aksaklıklar, ruhsal anlamda rahatsızlıklar, daralmalar söz konusu olabilir. 21 Mart’ta ise 0 derece Terazi burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. İş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük rutin işler, kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular, çok çalışılması gereken durumlar, angarya uğraştırıcı işler bu Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu Dolunay zamanı çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak bu. Yine sağlıkla ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Kötü bir takım alışkanlıkları bu Dolunay sayesinde bırakabilirsiniz.

26 Mart’ta ise Venüs artık Balık burcuna geçiş yapacak ve 21 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde sizleri daha sosyal, arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan güzel destekler ve yararlar görmenize yardımcı olacaktır. Daha çok sosyalleşecek, gezecek, tozacak dinlenme fırsatı pek bulamayabileceksiniz. Sosyalleştiğiniz, dostlarınızla beraber vakit geçirdiğiniz sürece kendinizi iyi ve keyifli hissedebileceksiniz. Bu süreçte daha kendinize yakın, benzer özelliklere sahip olduğunuz kimselerle takılmak size iyi gelecektir. Odağınız daha çok eğlence üzerine kurulu olacak, partileri davetler, organizasyonların aranan ismi olabileceksiniz. Eğer ki yalnızsanız gerçekten de katılacağınız kalabalık aktivitelerde romantik yakınlaşmalar söz konusu olabilir veya bir süredir tanıdığınız biri ile romantik bir yakınlaşma olabilir. Derneklerde, kulüplerde eğlenceli, aktif görevlerde alabilirsiniz.

31 Mart’ta ise Mars artık İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars finansal konularda hareket, hız, agresyon ve stresi beraberinde getirecek. Para kazanabilmek için çok daha fazla çalışmanız, efor sarf etmeniz gerekebilir. Finansal konularla ilgili kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Hakkınızı almak için daha çok mücadele etmeniz gerekebilir. Ve tabii ki Mars adama harcatır, harcamalarınızda bu zaman dilimi içinde daha çok artabilir.

NİSAN

5 Nisan’da 15 derece Koç burcunda Yeni Ay meydana gelecek. 17 Nisan’da ise Merkür Koç burcuna geçiş yapacak ve 7 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür hayatınızda görünmeyen noktalarında seyahat edecek. Bu süreçte yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir, sık sık arkanızdan fısır fısır konuşan insanların varlığına şahit olabilir, bilgi alışverişlerinde sıkıntılar meydana gelebilir. Kendinizi yeteri kadar iyi ifade edememekten, anlaşılmamaktan yakınabilirsiniz. Eğer yaratıcılık gerektiren işlerde çalışıyorsanız nispeten daha şanslı olabileceksiniz. Bu dönem içe dönüp kendinizi daha çok sorgulayabilirsiniz. Bu dönem içinizdekileri kağıda dökmek, hayatınızın artılarını ve eksilerini karşılaştırabilirsiniz

19 Nisan’da ise Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay ile birlikte özellikle sağlığınız risk altında bu hafta, dikkatli olmakta yarar var. Ağrılar, sancılar, özellikle bel bölgenize, böbreklerinize, genital bölgelerinize dikkat edin. Ateşli hastalıklara daha kolay yakalanabilirsiniz. İş ve çalışma ortamınızda yeni teklifler, projeler gündeme gelebilir, iş hayatınızda alıştığınız sistem ve düzende değişimler gündemde olacaktır. Değişime açık olduğunuz sürece şans sizden yana olacaktır. 20 Nisan’da ise Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve 15 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Tembellikle harekete geçip geçmeme arasında sıkışıp kalmaya işaret etmektedir. 12. evinizde ilerleyecek olan Venüs bu dönemde yapacağınız hırsların özellikle sağlığınıza zarar verebileceğine de işaret etmekte. Ruhunuza iyi gelecek, sizi ruhsal anlamda sakinleştirecek eylemlere yönelmenizde fayda var. Bu dönem bağışıklık sisteminiz çok kuvvetli olmayabilir ve çok sık hastalıklara yakalanabilirsiniz. Bu dönem sizin için biraz sıkıcı bir durum. Sizden güçlü düşmanlarla, arkanızdan iş çeviren nankör kişilerle uğraşmanız gerekebilir. İlişkiler anlamında sizi yalnızlığa, içe kapanmaya itebilir. Bir ilişki içinde iken bile kendinizi yalnız hissedebilir, gereksiz kıskançlıklar, kaprislerle ilişkinizi yorabilirsiniz.

20 Nisan’da Güneş artık Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Adeta yeniden doğacak, yaşama karışacak, yeni girişimler yapabilecek, iş ile ilgili konularda destekleyici etkileri olacak. Bir nevi sizler için kış uykusundan uyanma zamanı olacak, bütün spot ışıklarını üzerinize çekebileceksiniz. Güçlü kişilerden destekler alabilecek, attığınız adımlarla dikkat çekici olacaksınız. Kısacası sizler için bereketli ve de keyifli bir dönem başlıyor bu hafta itibari ile.

30 Nisan’da ise Satürn geri hareketine başlıyor ve 20 Eylül’e kadar devam edecek. Satürn 9. evinizden geçerken ideallerinize ulaşmanız için gerçekten doğru kişilerle mi irtibat kurup kurmadığınızı düşünmenize neden olabilir. İlerde işinize yarayacak özellikle mesleki anlamda kullanacağınız yeni tekniklerle ilgili eğitim, öğrenim sürecine girebilirsiniz. Yalnız bu süreç hem ağır hem zahmetli olabilir sizin için. Bir avukattan yardım ve destek alabilirsiniz. Bunun yanı sıra sonuçlanmasını istediğiniz, beklediğiniz bir mahkemeniz veya hukuksal konular biraz daha zamana yayılabilir.

MAYIS

5 Mayıs’ta 14 derece Boğa burcunda Yeni Ay meydana gelecek arkadaşlar. Bu Yeni Ay zamanı istek ve arzularınızı ortaya koymak, istekleriniz için yeni başlangıçlar yapmak, yeni girişimlerde bulunmak, finansal anlamda kazançlarınızı arttırmak için uygun koşullarla karşılaşabilirsiniz. 6 Mayıs’ta ise Merkür Boğa burcuna geçiyor ve 21 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu süreçte yaşamınızda önemli anlaşmalar, sözleşmeler gündeme gelebilir. Kendinize yeni iletişim aletleri almak isteyebilirsiniz, fikirleriniz ve düşünceleriniz daha çok takdir görebilecektir. Bu süreçte daha fazla okuyabilir, araştırabilir, öğrenebilirsiniz ve çeneniz bir parça daha fazla çalışabilir. Sizler için imzalar atmak, anlaşmalar yapmak için ideal zamanlar.

15 Mayıs’ta ise Venüs Boğa burcuna geçiş yapacak ve 9 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Hayatın keyifli, zevk veren yanları ile daha çok haşır neşir olabileceksiniz. Fiziksel anlamda değişiklikler yapabilir, saç kesiminizi, saç renginizi değiştirebilir, yeni kıyafetler alabilirsiniz. Venüs girdiğiniz her ortamda gözleri üzerinize çekilmesine neden olacak ve daha da güzel haber geliyor aşk her an kapınıza çalabilir. Siz aşk için birilerinin peşinden değil birileri sizin peşinizden koşacağa benziyor. Estetik operasyonlar için de uygun bir süreçtir. 16 Mayıs’ta ise Mars Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 2 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal konularda gelenin gittiği, harcamaların denetim altına alınmakta zorlanıldığı, finansal konularda stres ve mücadele dönemi sona eriyor ve yerini iletişim, kardeşler, komşularla ilgili konulara bırakıyor. Fikirleriniz, düşünceleriniz yakın çevreniz tarafından onaylanmayabilir, komşularınızla ve kardeşlerinizle aranızda gerginlikler oluşabilir. Araç kullanan arkadaşlarım, lütfen muayenenizi yaptırın, aracınızın arızalarını dikkate alın, trafikte onla bunla kapışmayın, trafikte sinirleriniz çok daha hassas olacaktır. Mide kanamaları, mide ile ilgili operasyonların en sık gerçekleştiği dönemdir diyebiliriz. Mars'ın savaşma gücü Yengeç burcunda direk tavırlı bir şekilde olmaktan çok, daha duygusal, duygu odaklı bir savaş söz konusudur. Duygusal karmaşa, depresyon, anksiyetenin en çok meydana geldiği zamanlardır diyebiliriz.

18 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcunda Merküryen bir Dolunay meydana gelecek. İkili ilişkiler, ortaklıklarla ilgili etken olacaktır. Yeni bir iş ortaklığına girişebilirsiniz, evlilik, söz, nişan gibi durumlar için hazırlıklar başlayabilir, eğer yalnız iseniz yeni biriyle tanışabilirsiniz. Tek başınıza hareket etmektense, alacağınız destek ile daha hızlı ilerleme kaydedebileceksiniz. Yeni birileri ile tanışma içinde güzel bir hafta. Yeni tanışacağınız kimseler oldukça zeki, zekasıyla sizi etkileyebilecek kişiler olabilir. Eğer ki hayatınızda biri de varsa, bu hafta karşılıklı olarak eleştirinin dozunu çok da fazla kaçırmayın derim. 21 Mayıs’ta hem Güneş hem de Merkür İkizler burcuna geçiş yapacak. Finansal konular ön planda. Bütçenizi yeniden değerlendirmeli, gider ve gelir dengenizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Beklenmedik kazançları yanı sıra yine ani giderler de gündeme gelebilir. Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Özellikle mesleki anlamda destekleyici etkiler devrede olacak.

HAZİRAN

3 Haziran’da 12 derece İkizler burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Finansal konular ön planda. Bütçenizi yeniden değerlendirmeli, gider ve gelir dengenizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Eğer kişisel haritalarınızda Yeni Ay’ın düştüğü yer ve kurduğu kontaklar iyi ise sürpriz, beklenmedik kazançlarla karşılaşabilirsiniz. Beklenmedik kazançları yanı sıra yine ani giderler de gündeme gelebilir. Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Özellikle mesleki anlamda destekleyici etkiler devrede olacak. 4 Haziran’da ise Merkür Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Zihninizi para ve finans konularından ayırıp daha çok seyahatler, bilgi, eğitimle ilgili konulara yönlendirmenizi sağlayacak uzunca bir süre. İletişim trafiğiniz artıyor. Bilgi alışverişleri, yeni şeyler öğrenme ailevi konularla ilgili geçmişe ait bir takım konular gündeme gelebilir. Bu süreç içinde bir takım kısa vadeli seyahatler gündeme gelebilir, daha fazla okuyabilir, araştırabilir, öğrenebilirsiniz. Yalnız yakın çevreniz ile aktif iletişimde olmak yerine daha pasif iletişim içinde olabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilerle geçmişe nostaljik konuşmalar, sohbetler içine girebilirsiniz. Ya da tarihi, eski yerlere ziyaretler, seyahatler yapabilirsiniz.

9 Haziran’da Venüs İkizler burcuna geçiş yapacak ve 4 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu sizler için para demek aslında, daha çok kazanabileceğiniz, kazançlarınızın artacağı güzel bir sürece giriş yapıyorsunuz. Fikirlerden para kazanabilirsiniz, özelikle kendi yaratıcı fikirlerinizi paya dönüştürme fırsatları elde edebilirsiniz. Bu süreçte bol bol hediyeler de alabilirsiniz, keyfinize, moda ve kıyafet için sık sık alışverişe çıkabilirsiniz. Kısacası sizin için finansal anlamda güzel bir dönem başlamış olacak bu hafta itibari ile. 17 Kasım’da Yay burcunda Dolunay meydana gelecek. Başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak-verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri..vb konular bu dolunayın ana konusu olacaktır. Bu konularla ilgili bilgi-iletişim hızı artabilir. Boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz. Yatırım için kredi çekebilirsiniz, özellikle bu yatırım arsa, ev, toprakla ilgili bir konu için olabilir. Evet yine maddi bir borç yükü söz konusu ama bu tamamen sizin iyiliğiniz, uzun vadede kazançlı çıkmanıza hizmet edecektir. Sağlıkla ilgili kaslarınıza, eklemlerinize biraz daha dikkat etmenizde yarar var, kas ağrıları, kas spazmları meydana gelebilir. Spor yaparken özellikle koşarken, yürüyüşlerde kendinizi çok fazla kasmayın.

21 Haziran’da Güneş Yengeç burcuna girecek ve bir ay burçta seyahat edecek. Bu bir aylık süreçte odaklanacağınız konular ise seyahatler, iletişim, yakın çevreniz, kardeşleriniz, aile eşrafı üzerine olacaktır. Eğer kitap yazmak istiyorsanız süper bir zaman diliminde olacak. Türlü seyahatlere çıkmak için fırsatlarınız olacaktır. Her türlü iletişim trafiğiniz rahat bir şekilde akacaktır. Tüm iletişim araçları ile oldukça yoğun ve aktif iletişim içinde olacağınız bir süreç başlıyor sizler için.

TEMMUZ

2 Temmuz’da Mars Aslan burcuna geçiş yapacak ve 17 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars’ın Aslan burcuna giriş yapması ile birlikte evinizde onarım, tamirat gerektiren işlerle uğraşabilir, alım, satım, kiralama gibi konuları planlayabilir, organize edebilirsiniz. Aile içinde bir çok konuşulmayan, belki de halı altına itilen konular konuşulmak üzere gün yüzüne çıkabilir. Bunun yanı sıra stresinizi daha çok ailenize veya birlikte yaşadığınız kişiler üzerine de yönlendirebilirsiniz. Bu tarihe kadar bir aile bireyinin ameliyatı da gündeme gelebilir.

2 Temmuz’da 10 derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar, her türlü iletişim bu tutulmanın ana konusu olacaktır. Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Önemli bazı seyahatler gündeme gelebilir, size keyif verecek haberler alabilirsiniz. Bu tutulma sayesinde bir süredir kafanızda olan bir web sitesi açma, kitap yayınlama..vb konularla ilgili güzel destekler alabilirsiniz. Yine yeni bir eğitim, seminer, kurs gibi hayatınıza yeni bilgiler akışı sağlayacak konulara rahatlıkla eğilebileceksiniz. Bu bilgiler mesleki yaşamınızda size yarar sağlayacak eğitimlerde olabilir. Daha çok okuyabilir, araştırabilirsiniz. 3 Temmuz’da Venüs artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. Birbirinden keyifli özellikle deniz yolculukları veya deniz kenarı yerlere yolculuklar gündeme gelebilir. Yakın çevreniz, komşularınız ve kardeşleriniz ile daha ılımlı ve uyumlu ilişkiler geliştirmeye başlıyorsunuz. İlişkiler, aile ilişkileri ile ilgili daha çok okuyabilir, araştırabilir, ilgilenebilirsiniz. Kardeşlerinizin hayatına ilişkin güzel sevindirici gelişmeler yaşayabilirsiniz.

8 Temmuz’da Merkür Aslan burcunda 3 haftalık geri hareketine başlıyor. 4. evinizde geri gidecek olan Merkür, eviniz içinde kullandığınız elektronik aletlerde bir takım sorunlar, arızalar çıkartabilir. Evinizde kullandığınız bilgisayar, laptop, mutfak gereçleri, kumandalar, televizyon, müzik seti,..vs de bir takım arazlar oluşabilir. Aile içinde özellikle kelimeler havada uçuşabilir, herkes başka telden çalar ve bireyler birbirini anlamakta zorlanabilir, yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilir. Bu süreçte ev değiştirmek, yeni ev almak için çok uygun değildir. Geleceğe yönelik yaptığınız planlar sürekli değişebilir, kafanız karışık olabilir. 23 Temmuz’da Güneş de Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir aylık Aslan dönemi başlamış olacak. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber bir ay boyunca odaklanacağınız konular geleceğe yönelik hedefler, planlar, yerleşime ait konular, ev ve aile ilişkileri üzerine olacaktır. Bu bir ay bu konular üzerinde otoriteniz rahatça kurabileceksiniz.

28 Temmuz’da Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 20 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar evinizi güzelleştirmek, evinizin önemli ihtiyaçlarını gidermek için harika bir süreç. Taşınmak isteyebilir, tam da kafanıza göre bir ev bulabilirsiniz. Evinizi boyayabilir, dekoratif büyük değişiklikler yapabilirsiniz de! Aile içi ilişkilerinizi düzenleyebilir, olası sorunların üstesinden çok daha rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Geleceğe daha iyimser bir şekilde bakmaya ve plan yapmaya başlıyorsunuz! Ev arkadaşı arayanlar bu süreçte istedikleri gibi bir ev arkadaşı bulabilirler mesela. Yuva, yerleşim, aile, ev, gayrimenkul ile ilgili konularda olumlu bir süreçte olacaksınız kısacası.

AĞUSTOS

1 Ağustos’ta Aslan burcunun 8. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Ev, yuva, aile, yerleşime ilişkin konuların çok daha etkin bir şekilde hayatınızda görünür olacak. Oldukça keyifli, sürprizli, güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız bu Yeni Ay zamanı, duygusal anlamda özellikle daha coşkulu, abartılı davranışlar içinde olabilir, olası olayları abartma eğiliminde olabilirsiniz, buna bir parça dikkat! Evinizin ihtiyacı olan önemli bir elektroniği de alabilirsiniz. Evinizi almak için kredi araştırması içine girebilir, gayrimenkul, toprak, arsa, araba gibi bir taşınmaz satın alımı konusunda birilerinden harika destekler görebilir, işlerinizi kolaylaşmasını sağlayabilirler. Mirasla ilgili konular var ise bu yeni ay zamanı çözülebilecektir ve nafaka ile ilgili. Finansal anlamda güzel etkiler var, yeni maddi kaynaklar bulmanıza yardımcı olabilecek bir Yeni Ay bu.

11 Ağustos’ta ise Merkür Aslan burcuna geçiş yapacak ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Ev, yuva, aile, yerleşime ait konularda bilgi ve iletişim trafiğiniz artmaya başlıyor. Kira kontratları, alım ve satım araştırmaları yapma ve aile ile önemli konuları masaya yatırma zamanı. 15 Ağustos’ta ise 22 derece Kova burcunda Venüsyen bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay etkisi ile iş ve kariyerinizi ilgilendiren alanda oluşacak bu yaptığınız iş ve duruşunuzla toplum önünde olacak ve her şekilde dikkatleri üzerinize çekebileceksiniz. Eğer iş arayışı içindeyseniz görüşmelere gidebilir, terfiler alabilirsiniz. Mesleki anlamda size destekleyici ve güçleneceğiniz bir Dolunay olacak, her türlü desteği rahatlıkla alabileceksiniz. Zekice hamlelerinizle iş hayatınızda övgüler alabileceksiniz. İşinizle ilgili eğer bir kriz durumu söz konusu ise, sıra dışı, değişik, farklı yöntemler deneyip krizleri yararınıza çevirebileceksiniz. 18 Ağustos’ta ise Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Aşk, flörtler, özel hayatınız ön planda olacak. Bu konularda daha detaycı davranabilirsiniz, yalnız burada anahtar kelime duygularla değil daha analitik bir şekilde irdelemek olacaktır özel hayatınızı. Bu dönem hamilelik için pek uygun değildir, sıkıntılar oluşabilir. Cinsel enerjinizde ise gözle görülür bir artış gözlemleyebilirsiniz. 21 Ağustos’ta Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar ev, yuva, aile ve yerleşime ait konularda keyifli ve destekleyici etkiler altında olacağınıza işarettir. Aile içinde olası sorunlara daha hızlı bir şekilde çözüm bulabilir, evinizi, yaşadığınız yeri güzelleştirmek adına girişimlerde bulunabilirsiniz. Dekoratif değişiklikler, boya, badana gibi işlere girişebilirsiniz. Sadece bu haftaya özel, Satürn etkisinden dolayı özel hayatınızda, varsa partnerinizle sorunlar, problemler meydana gelebilir. Ya da ailede bir kadının rahatsızlığı gündeme gelebilir, doktora, hastaneye gidilmesi gerekebilir. Evinizde yapacağınız dekoratif değişiklikler tamda istediğiniz gibi olmayabilir mesela.

29 Ağustos'ta ise Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. Aşk ve özel hayatınız daha iletişim odaklı olmaya başlayacak. Yalnız olanlar birden fazla kişi ile flört edip karar verme aşamasına gelebilirler, bolca mesajlaşma, mailleşme ve telefonlaşmalar gündemde olacak. Size keyif katacak veya mutlu edecek yeni şeyler öğrenmeye başlayabilir, eğitim almaya karar verebilirsiniz. Bunun yanı sıra daha esprili, neşeli olacaksınız. Yaratıcılık gerektiren konularla ilgilenen özellikle yazar ve şairler, reklam metni yazarlar…vs bu süreçte ilginç fikirleri ile dikkat çekici olacaklar. Özel hayatınızda yalnız daha titiz, dikkatli, eleştirel olabilir bu tutumunuz karşınızdaki kişi tarafından olumsuz değerlendirilebilir. Çocuğunuz var ise onunla yeni bir şeyler öğrenme odaklı bir süreç olabilir. Ona yeni bir bakıcı, dadı arayışına girebilirsiniz. Bu dönem hoşunuza giden şeyleri okuma, araştırma, bilgi sahibi olma zamanı.

30 Ağustos’ta Başak burcunda Marsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay aşk, çocuklar, yaratıcılık, spekülatif kazançlar, hobiler, yaratıcılığı ilgilendiren bölgede meydana gelecek. Bu konularda genel olarak titiz, detaycı, mükemmeliyetçi olabilirsiniz. Özel hayatınızı daha fazla sorgulayabilir, hatalar arayabilir, sık sık eleştirileri dile getirebilirsiniz.

EYLÜL

14 Eylül’de Venüs Terazi burcuna geçiş yapacak ve 9 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte iş ve çalışma ortamınızda huzur denge ve barış süreci başlıyor. Birbirinden keyifli iş projeleri gelebilir, yaptığınız işten çok daha fazla keyif alabilir, iş ortamınızda dengeli ve barışı sağlayacak olan kişi siz olabilirsiniz. Eğer hayatınızda kimse yoksa ve yalnızsanız iş yerinizden biriyle görüşmeye başlayabilir, bu bir müşterimiz olabilir ya da aynı sektörde çalıştığınız biriyle duygusal bir yakınlık kurabilirsiniz. Venüs sayesinde günlük hayatımızda daha keyifli hale dönüştürebilir, kendinize yeni bir ev hayvanı alabilir, güzelleşmek için minik operasyonlar yaptırabilirsiniz.

14 Eylül'de Merkür'de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde iş arayanlar iş bulabilir, iş yerinde fikirlerinizle dikkat çekebilir, işinizle ilgi önemli müşterilerle önemli toplantılardan karlı çıkabilirsiniz. Eğer ki işiniz satış, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler, tanıtım ile ilgili ise yaşadınız, en keyifli dönemde olabileceksiniz. Birlikte çalıştığınız kimselerden gelecek olan fikirlere açık olmalısınız, işinizle ilgili anlaşmalar, sözleşmeler söz konusu bu süreçte. 14 Eylül’de Balık burcunun 22. derecesinde Neptünyen bir Dolunay meydana gelecek. Sosyal çevre ve arkadaşlıklar ön planda, yeni sosyal çevreler içine girebilir, arkadaşlarınızla beraber ortak projeler veya destekler sayesinde finansal kazanımlarınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Özellikle aşk ve çocuklarla ilgili ilişkilerde gerginliklere ve stresli zamanlara dikkat! Hayatınıza yeni insanlar katılabilir bazıları ise ayrılabilir. Arkadaşlarınızla yapacağınız aktivitelerde son dakika gollerinin yenmesi, son dakika işlerin iptal olması gibi bir durumda olabilir. Bu dönem arkadaşlık ilişkilerinizde daha fedakar ve özverili davranmanız gerekebilir. Ama iyi niyetinizin suistimal edilmemesine de özen gösterin. Arkadaşlık ilişkilerinizde stresli durumlar yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili planlarınızda sürpriz değişimler ortaya çıkabilir. Bir gelecek projeniz olabilir bu konuda umutlarınız hayalleriniz olabilir. Ancak Neptün etkili bu Dolunay sizi gerçekleri görmekten alıkoyabilir. Arkadaşlıklarda yeni başlangıçlar yapmak veya karşınızdaki insanlara ne kadar değer verdiğiniz ile ilgili yeniden karar almak zorunda hissedeceğiniz bir dönem olacaktır. Bazı arkadaşlarınızı daha farklı bir bakış açısıyla değerlendirebilirsiniz ve arkadaşlığınızı tekrardan gözden geçirebilirsiniz.

23 Eylül’de ise Güneş artık Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz, sözleşme ve anlaşmaların gerçekleşebileceği konular, iş, yeni işler, projeler, anlaşmalar üzerine olabilecek. Kişisel sağlığınıza daha çok odaklanabilir, spor ve diyet gibi konularla ilgilenebilirsiniz. 28 Eylül’de ise 5 derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Özellikle sağlığınız risk altında bu hafta, dikkatli olmakta yarar var. Ağrılar, sancılar, özellikle bel bölgenize, böbreklerinize, genital bölgelerinize dikkat edin. İş ve çalışma ortamınızda yeni teklifler, projeler gündeme gelebilir, iş hayatınızda alıştığınız sistem ve düzende değişimler gündemde olacaktır. Bu hafta değişime açık olduğunuz sürece şans sizden yana olacaktır. Yalnız bu hafta biraz daha kendinize dönebilir, yalnızlık ve sessizlik ihtiyacınız artabilir.

EKİM

3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ileri hareketi, geri hareketi derken 10 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile ortaklıklara imzalar atmak, yeni projelere başlamak, partner veya ortakla beraber seyahatler yapmak için çok güzel bir zaman dilimi. Fikirlerinizle karşınızdaki kişileri rahatlıkla etkileyebileceksiniz. 4 Ekim’de ise Mars Terazi burcuna geçiş yapacak ve 19 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Oldukça yoğun ve koşturmalı bir süreç sizleri bekliyor olacak iş ve çalışma ortamınızla ilgili, yoğunluktan kafanızı kaşımaya vakit bulmakta güçlük çekebilirsiniz, yalnız iş ilişkileri kurduğunuz kişilerle agrsesif tavırlar içine girmemenizi öneririm, ne kadar uzlaşmacı davranırsanız o kadar kazanırsınız. Bunun yanı sıra diyete başlamak için güzel bir süreç sizler için, kişisel gelişiminize daha çok zamana ayırabilirsiniz.

8 Ekim’de ise Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 8 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası. İlişkiler, ortaklıklar, evlilik gibi konularda bazı hırslar, kıskançlıklar gündeme gelebilir. Karşınızdaki kişileri daha fazla kontrol etmek isteyebilirsiniz. Hemen üzülmeyin, yalnız olanlar ciddi ilişkilere adım atmaya başlayabilirler, bazılarınız söz, nişan, evlilikle ilgili adımlar atabilirsiniz. 13 Ekim’de ise 20 derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 12. evinizde gerçekleşecek. 12. ev astrolojide kontrol dışı gelişen olaylar, gizlilik içinde hareket edilen, gizli düşmanlıklar, hastalıklar, engellenmeler, kısıtlanmalar, dedikodularla ilişkilendirilir. Dolunay sayesinde bu konuların üzerine ışıklandırılır ve gözle görülür bir hale gelir. Bu Dolunay zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar vermek ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz. Sağlığınıza extra dikkat etmekte fayda var, özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir.

23 Ekim’de ise Güneş Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Güneş'in Akrep burcuna geçişi ile bir ay boyunca odaklanacağınız konular ilişkiler, ortaklıklar, evlilikle ilgili konular olacaktır. Mevcut bir ilişkiniz var ise bu hafta ilişkinizi ciddiye bindirme, kararlar alma döneminiz olabilir ya da ilişkinizi sorgulama tamam mı devam mı gibi soruların cevabını arayabilirsiniz. Önemli, ciddi ortaklık teklifleri gelebilir. 28 Ekim’de ise 4 derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay ikili ilişkiler, ortaklıklarla ilgili etken olacaktır. Yeni bir iş ortaklığına girişebilirsiniz, evlilik, söz, nişan gibi durumlar için hazırlıklar başlayabilir, eğer yalnız iseniz yeni biriyle tanışabilirsiniz. Tek başınıza hareket etmektense, alacağınız destek ile daha hızlı ilerleme kaydedebileceksiniz. Yeni birileri ile tanışma için de güzel bir hafta. Yeni tanışacağınız kimseler oldukça zeki, zekasıyla sizi etkileyebilecek kişiler olabilir. Eğer ki hayatınızda biride varsa, bu hafta karşılıklı olarak eleştirinin dozunu çok da fazla kaçırmayın derim.

KASIM

1 Kasım’da Venüs Yay burcuna geçiş yapacak ve 26 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal konular harekete geçmeye başlıyor. Fakat kişisel kazançlarınızdan öte bu eşinizin, ortağınızın finansal konuları, banka, kredi, çek, senet, vergi, burs gibi konularda etki edecek. Eşinizden veya ortağınızdan rahatlıkla destek bulabileceksiniz. Ödeme yapmanız gereken koşullarda yine destekleyici etkiler altında olacaksınız. Bu süreçte ihtiyacınız olan borcu veya krediyi rahatlıkla alabileceksiniz yalnız abartmayın! Miras ile ilgili konuları gündemde olanlar olası sorunları daha kolay çözüme kavuşturabilecekler. 12 Kasım’da 19 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Finansal konular gündeme geliyor, yeni kazançlar gündemde! Özellikle iş hayatınıza ilişkin konularda hızlı, olumlu ve finansal anlamda ödül veya destekleyici etkileri olacaktır. Bu yeni bir müşteri ile tanışma olabilir, terfi olabilir veya daha iyi maaşlı bir işe geçişle ilgili olabilir. Her halükarda bu Dolunay para konularınızı gündeme taşıyacaktır. Bu Dolunay işin içinde Satürn olduğu için önemli. Parasal konularda beklenmedik, ani, sürpriz gelişmelere hazır olun. Ekonomik durumunuzu değiştirecek hızlı gelişmeler söz konusu olabilir. Özellikle hafta boyunca kariyeriniz ile ilgili yapmak istediğiniz değişimi yapmak, iş kurmak, çalışma sisteminizi değiştirmek, iş ve para düzeniniz için yöneticilerinizle konuşmak için uygun koşullar söz konusu. Kariyeriniz ile ilgili, sizse daha fazla kazanç sağlayacak, kontrollü değişimler söz konusu.

19 Kasım’da Mars Akrep burcuna geçiş yapacak ve sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Kuvvetiniz yönlendireceğiniz çaba sarf edeceğiniz alanın ilişkiler, ortaklıklar ile ilgili olduğuna işaret etmekte. İlişkilerinizi düzenlemek, ilişkilerden yana mücadele edeceğiniz durumlar olsa bile galibi siz olacaksınız. İlişkilerin ve ortaklıkların hızla canlanacağı bir dönem başlamış olacak sizler için. Yalnız Mars'ın savaşmakla ilgili olduğunu da unutmamak gerek! Ortak, eş veya partnerinizle ustaca tartışma ve savaşlara da girebilirsiniz bu süreçte. Bu alanda bir süreliğine huzuru bir kenara kaldıracaksınız. 22 Kasım’da Güneş Yay burcuna geçiş yapacak. Başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak ve verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri..vb konular bu bir aylık süreçte odak noktanız olacaktır. Bu konularla ilgili bilgi ve iletişim hızı artabilir. Özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz.

26 Kasım’da Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar size keyif verecek seyahatler dönemi başlamış olacak. Eğer yalnız bir boğa iseniz yolculuklarınızda karşılaşabileceğiniz kişiler ile flörtöz etkileşimler söz konusu olabilir. Size keyif verecek, iyi gelecek bir eğitimi de araştırabilirsiniz. Veya partnerinizle birlikte minik bir tatil planı da organize edebilirsiniz. Yurt dışı, yabancıları bağlayan konulardaki işleriniz ise su gibi sorunsuz bir şekilde hallolabilecek. Ya da sizden mesafe olarak uzakta biri ile duygusal yakınlaşmalar söz konusu olabilir.

26 Kasım’da Yay burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak ve verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri..vb konular bu Yeni Ay’ın ana konusu olacaktır. Bu konularla ilgili bilgi ve iletişim hızı artabilir. Yeni Ay zamanı özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz. Yine bu Yeni Ay zamanı yatırım için kredi çekebilirsiniz. Özellikle bu yatırım arsa, ev, toprakla ilgili bir konu için olabilir. Evet yine maddi bir borç yükü söz konusu ama bu tamamen sizin iyiliğiniz, uzun vadede kazançlı çıkmanıza hizmet edecektir. Yine Yeni Ay zamanı sağlıkla ilgili kaslarınıza, eklemlerinize biraz daha dikkat etmenizde yarar var, kas ağrıları, kas spazmları meydana gelebilir. Spor yaparken özellikle koşarken, yürüyüşlerde kendinizi çok fazla kasmayın.

ARALIK

9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Başkalarına ait finansal kaynaklardan daha rahat bir şekilde yararlanabileceksiniz. Bu dönem kredi çekebilir, ödemelerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Bazılarınız primler, burslar, nafakalar konusunda sürpriz olumlu gelişmeler yaşayabilirler.

12 Aralık’ta 19 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Finansal konular ön planda. Bütçenizi yeniden değerlendirmeli, gider ve gelir dengenizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Eğer kişisel haritalarınızda dolunayın düştüğü yer ve kurduğu kontaklar iyi ise, sürpriz, beklenmedik kazançlarla karşılaşabilirsiniz. Beklenmedik kazançları yanı sıra yine ani giderler de gündeme gelebilir. Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Özellikle mesleki anlamda destekleyici etkiler devrede olacak. Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. Finansal konularda, ödemelerde, kredilerde minik aksaklıklar, hesap hataları, yanlışlıklar ortaya çıkabilir. Bu hafta finansal konularla ilgili imzalar atmak için pekte uygun bir hafta değil, önümüzdeki haftayı beklemenizde yarar var. Arkadaşlarınızla, dostlarınıza karşı aşırı fedakar ve verici davranabilirsiniz. Ya da finansal konular üzerine minik hayal kırıklıkları, alınganlıklar oluşabilir.

20 Kasım’da Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. Yaptığınız işlerden çok daha fazla keyif alabileceksiniz. Venüs sizi yaptığınız işlerde fark edilmenizi ve parlamanıza yardımcı olacak, yalnız bireysel değil işlerinizi yaparken gruplarla çalışıp destek almanızı sağlayacak. Özellikle toplum yararına, toplumun genelini ilgilendiren projelerde aktif görev alabilirsiniz. Venüs size belki iş değiştirtmez, ama mevcut işinizi çok daha iyi bir hale getirmek, işinizden keyif almanızı sağlayacak koşullarla karşılaştırabilir. Özellikle kadınlardan güzel yardımlar alabileceksiniz.

26 Aralık’ta Oğlak burcunun 4. derecesinde Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek. 9. evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma ile hukuksal, eğitim, iletişim, akrabalarla ilgili konularda bir tamamlanma, sonlanma, bitiş yaşayabilirsiniz. Bu konularla ilgili sorunların bitişi anlamına da gelmektedir. Seyahatler organize edebilirsiniz, ama son dakika aksiliklerine karşı temkinli olmanızda yarar var.