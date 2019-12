Boğa burcunu 2020’de neler bekliyor?

2020 senesinde Boğa burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2020 senesini yazdı.

Yeni yıla 20. derece Yengeç burcundaki Ay Tutulması etkileri ile başlıyorsunuz. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Yengeç burcundaki Ay Tutulması ile birlikte eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar, her türlü iletişim bu tutulmanın ana konusu olacaktır. Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Önemli bazı seyahatler gündeme gelebilir, size keyif verecek haberler alabilirsiniz. Bu tutulma sayesinde bir süredir kafanızda olan bir web sitesi açma, kitap yayınlama gibi konularla ilgili güzel destekler alabilirsiniz. Yine yeni bir eğitim, seminer, kurs gibi, hayatınıza yeni bilgiler akışı sağlayacak konulara rahatlıkla eğilebileceksiniz, bu bilgiler mesleki yaşamınızda size yarar sağlayacak eğitimler de olabilir. Daha çok okuyabilir, araştırabilirsiniz. Tutulmada Satürn ve Merkür birlikte olacak. Bu dönem hayata bakış açınızı değiştirecek bir eğitim alabilirsiniz. Ya da hukuki konularda sorumluluklarınızın artacağı gibi, hayatınıza yön verecek ciddi kararların da eşiğinde olabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işlerde, parasal konularda ciddi düşünerek adımlar atabilirsiniz. Yakın çevrenizle ilgili bazı sert kararlar alabilirsiniz. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınıza ilişkin güven duygunuz zedelenebilir. Belki de yakın çevrenizden bir takım kişileri hayatınızdan çıkarmanız gerekebilir ya da en azından daha mesafeli yaklaşabilirsiniz. Tutulmaya Neptün destekleyici bir noktada olduğundan, bazı dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan da manevi destekler alabilir, sizin yanınızda olduğunu hisettirebilirler.

5 Mart’ta ise Venüs burcunuza geçiş yapacak ve 4 Nisan’a kadar seyahat edecek. Hayatın keyifli, zevk veren yanları ile daha çok haşır neşir olabileceksiniz. Fiziksel anlamda değişiklikler yapabilir, saç kesiminizi, saç renginizi değiştirebilir, yeni kıyafetler alabilirsiniz. Venüs girdiğiniz her ortamda gözleri üzerinize çekilmesine neden olacak ve daha da güzel haber geliyor aşk her an kapınızı çalabilir. Siz aşk için birilerinin peşinden değil birileri sizin peşinizden koşacağa benziyor. Estetik operasyonlar için de uygun bir süreçtir.

22 Mart’ta Satürn burç değiştirerek Kova burcuna geçiş yapacak fakat bu burçta çok kısa bir süre kalacak zira Retro yani Satürn geri hareket ederek yeniden Oğlak burcuna geçiş yapacak. Satürn'ün geri hareketi 30 Eylül’e kadar sürecek. İdeallerinizi, hayata bakış açınızı ve inanç sisteminizi sorgulamaya, eleştirmeye başlayabilirsiniz. Satürn 9. evinizden geçerken ideallerinize ulaşmanız için gerçekten doğru kişilerle mi irtibat kurup kurmadığınızı düşünmenize neden olabilir. İlerde işinize yarayacak özellikle mesleki anlamda kullanacağınız yeni tekniklerle ilgili eğitim, öğrenim sürecine girebilirsiniz. Yalnız bu süreç hem ağır hem de zahmetli olabilir sizin için. Bir avukattan yardım ve destek alabilirsiniz. Bunun yanı sıra, sonuçlanmasını istediğiniz, beklediğiniz bir mahkemeniz veya hukuksal konular biraz daha zamana yayılabilir.

19 Nisan’da Güneş artık burcunuza geçiş yapacak ve bir ay boyunca burcunuzda seyahat edecek. Adeta yeniden doğacak, yaşama karışacak, yeni girişimler yapabilecek, iş ile ilgili konularda destekleyici etkileri altında olacaksınız. Bir nevi sizler için kış uykusundan uyanma zamanı olacak, bütün spot ışıklarını üzerinize çekebileceksiniz. Güçlü kişilerden destekler alabilecek, attığınız adımlarla dikkat çekici olacaksınız. Kısacası sizin için bu hafta itibari ile bereketli ve de keyifli bir dönem başlıyor!

23 Nisan’da 3. derece Boğa burcunda Uranüs etkili bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay’a Satürn'ün zorlayıcı bir etkisi olacak. Bu Yeni Ay zamanı istek ve arzularınızı ortaya koymak, istekleriniz için yeni başlangıçlar yapmak, yeni girişimlerde bulunmak, finansal anlamda kazançlarınızı arttırmak için uygun koşullarla karşılaşabilirsiniz. Koşul ve şartlarınız aniden değişebilir, sürpriz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Uranüs işin içinde olduğundan dolayı, özgürleşmek, tek başınıza hareket etmek isteyebilirsiniz. Yalnız Yeni Ay’a Satürn zorlu bir görünümde olacağından dolayı kariyerinize ilişkin konularda sorumluluklar siz istemeseniz bile artacak. Belki de yapmak istemediğiniz işleri yapmak zorunda kalacaksınız. İş ile ilgili konularda konforlu ve rahat hareket etmek zor olacak. Yöneticileriniz size karşı biraz daha sert ve eleştirel olabilirler. Bu dönem ilişkiler dikkatli yönetilmez ise eğer bitişler söz konusu olabilir. Kariyer, hedeflerinizle ilgili konularda kendinizi güvende hissedemeyebilirsiniz.

27 Nisan’da ise Merkür burcunuza geçiş yapacak ve 12 Mayıs’a kadar burcunuzda seyahat edecek. Bu süreçte yaşamınızda önemli anlaşmalar, sözleşmeler gündeme gelebilir. Kendinize yeni iletişim aletleri almak isteyebilirsiniz, fikirleriniz ve düşünceleriniz daha çok takdir görebilecektir. Bu süreçte daha fazla okuyabilir, araştırabilir, öğrenebilirsiniz ve çeneniz bir parça daha fazla çalışabilir. Sizler için imzalar atmak, anlaşmalar yapmak için ideal zamanlar.

12 Mayıs’ta Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket 25 Haziran’a kadar devam edecek. Parasal konularda verimin ve bereketin düşebileceği bir zaman diliminde olacaksınız. Maddi olarak beklentileriniz yeterince karşılanmayabilir. Maddi hedeflere ulaşmak kolay olmayabilir veya gecikmeler söz konusu olabilir. Bu dönem kendinizi mutlu etmek kolay olmayacağı gibi, kendinizi satmanız, pazarlamanız da kolay olmayabilir. Para anlaşmaları yaparken ederinden daha düşük ücretlere anlaşmalar yapmak durumunda kalabilirsiniz. Elinizdeki kaynakları akıllıca idare etmek pek kolay olmayabilir. Eskiden kaybettiğiniz değerli eşyalarınızı bulabilirsiniz ama bu dönem cüzdan, anahtar veya kıymetli eşyalarınıza da dikkat etmenizde fayda var.

13 Mayıs’ta Jüpiter Oğlak burcuna geri hareketine başlayacak ve 14 Eylül’e kadar geri hareket edecek. Bu dönemde yurt dışı, yabancılar, eğitim, akademik konularla ilgili işlerde ciddi yavaşlama, fırsatları yeteri kadar değerlendirememe durumu söz konusu olabilir. Ya da en iyi senaryo ile eskiden kaçırdığınız kariyer fırsatları ile yeniden karşılaşabilirsiniz.

5 Haziran’da ise 15. derece Yay burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Mars zorlayıcı bir görünüm yapacak. Öncelikle tutulma ile beraber ödemeler, borçlar, eşinizin veya ortağınızın finansal durumu, harcamalarınız, primler, burslar, nafaka, miras gibi konular ön planda olacak. Bu konularla ilgili önemli gelişmeler kapıda olabilir. Bu konularda bazı gecikmeler veya bu konularla ilgili hedefleriniz olursa bu hedeflerin bir süreliğine gerçekleşmeyeceğini düşünmek gerekir. Bu tutulmaya Balık burcundaki Mars'ın sert kontağı ile, dostlarla gerginlikler, sorunlar söz konusu olabilir. Tutulmalar +/- 1 aylık süreci gösterir bizlere. Bu süreçte kredi çekmek, kefil olmak, yatırım yapmak için koşullar uygun olmayabilir. Hızlı ve aceleci düşünmekten dolayı hatalı adımlar atmaya müsait zamanlarda olabiliriz.

21 Haziran’da 0. derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar, her türlü iletişim bu tutulmanın ana konusu olacaktır. Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Önemli bazı seyahatler gündeme gelebilir, size keyif verecek haberler alabilirsiniz. Bu tutulma sayesinde bir süredir kafanızda olan bir web sitesi açma, kitap yayınlama gibi konularla ilgili güzel destekler alabilirsiniz. Yine yeni bir eğitim, seminer, kurs gibi, hayatınıza yeni bilgiler akışı sağlayacak konulara rahatlıkla eğilebileceksiniz. Bu bilgiler mesleki yaşamınızda size yarar sağlayacak eğitimler de olabilir. Daha çok okuyabilir, araştırabilirsiniz.

5 Temmuz’da 13. derece Oğlak burcunda Ay tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Uranüs destekleyici bir görünümde olacak. 9. evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma ile, hukuksal, eğitim, iletişim, akrabalarla ilgili konularda bir tamamlanma, sonlanma, bitiş yaşayabilirsiniz. Bu konularla ilgili sorunların bitişi anlamına da gelmektedir. Seyahatler organize edebilirsiniz ama son dakika aksiliklerine karşı temkinli olmanızda yarar var zira Merkür Retro! Burcunuzda seyahat eden Uranüs'ün tutulmaya destekleyici olması, hayatınıza çeki düzen vermek, yeniden organize etmek, kontrollü riskler alacağınız bir dönem olacak. Eski ile yeni bir durumu başarılı bir şekilde sentezleyebileceksiniz. Yurt dışı, eğitim, yabancılarla ilgili konularda güzel destekler alabilir, bu konularda ilginç projelerde yer alabilirsiniz. Ya da yurt dışı kariyer fırsatı elde edebilir, ülke değiştirebilirsiniz. Yalnız Merkür'ün de geri harekette olduğunu unutmayın ve iş girişimleriniz için iki hafta kadar beklemekte fayda var.

9 Eylül itibari ile Mars Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve bu geri hareket 15 Kasım’a kadar devam edecek. Mars haritanızın 12. evinde geri gidecek ve sizleri özellikle sağlıkla ilgili konularda bünyenizi çok daha hassas yapabilecek. Arkanızdan türlü işler çeviren, kötü niyetli insanlarla uğraşmak zorunda kalabileceksiniz. Çok daha gizlilik içinde hareket etmeye çalışabilir, daha fazla yalnız kalabilirsiniz. Bu dönem hayata karşı isteklerinizde gerçekçi olmakta zorlanabilir, biraz boş işler veya hayaller peşinde koşturabilirsiniz. Yapacağınız işler çok iyi bile olsa pek takdir göremeyebilir veya fark edilmeyebilir. Tam anlamıyla bir fark edilme sorunu yaşayabilirsiniz. Bu süreçte şu ana kadar neler yaptığınızı analiz edebilir, hatalarınızın daha da farkına varabilirsiniz. Psikoloji, bilinçaltı, rüyalar gibi konular hayatınızda daha çok ön plana çıkabilir, uyku düzeninizde bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Ruhsal anlamda kendinizi sürekli gergin hissedebilirsiniz.

31 Ekim’de ise burcunuzun 8. derecesinde Uranüsyen bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay zamanı istek ve arzularınızı ortaya koymak, istekleriniz için yeni başlangıçlar yapmak, yeni girişimlerde bulunmak, finansal anlamda kazançlarınızı arttırmak için uygun koşullarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle hukuk, eğitim, ticaret, yurt dışı veya yabancılarla ilgili geçmişe ait belki de önemli gelişmeler kaydedebilirsiniz. Bir yenilenme, yeniden yapılanma süreci içine girebilirsiniz. Fiziksel olarak değişime gitmek, yeni bir tarza sahip olmak, diyete başlamak için koşullar sizin adınıza uygun. Bu Dolunay ile birlikte, özgürlük ihtiyacınız da aynı şekilde artacaktır. Sizi kısıtlayan koşullar her ne ise veya yapmak istediğiniz ve sürekli ertelediğiniz her ne varsa hafta boyunca bunları yapmak adına büyük kararlar alıp harekete geçebilirsiniz.

30 Kasım’da 8. derece İkizler burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulma ile kişisel kazançlarınız ön planda olacak. Kendinize yeni kazanç yolları arayabilirsiniz. Maddi konularda yeni gelişmeler yaşanması muhtemel ve yeni başlangıçlar da yapabilirsiniz. Para getirecek ortaklıklar kurulabilir, anlaşmalar ve sözleşmeler yapabilirsiniz. Para ve kazanç odaklı bir tutulma bekliyor sizleri. Evli olan bazılarınız ise eşinizle birlikte ortaklaşa bir iş girişiminiz olabilir.

14 Aralık’ta 23. derece Yay burcunda işin içinde Merkür'ün olduğu bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Mars bu tutulmaya destek verirken Neptün ise kafaları biraz karıştıracak. Bu dönem kredi çekmek, yatırım yapmak, kaynak yaratmak isteyebilirsiniz. Gelirlerinizi arttırmak için riskler almak isteyebilirsiniz. Ya da gelirleri arttırmak için projeler üretebilirsiniz. Kredi, faiz araştırmaları içine girebilirsiniz. Ortaklaşa işleriniz var ise bu gelirleri arttıracak fikirlere açık olabilirsiniz. Yalnız iletişim krizlerine, yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Para hesapları, mali işler, vergiler, ödemeler konusunda kafanız karışabilir, hatalı işlemler yapabilirsiniz.

17 Aralık’ta Satürn burç değiştirerek Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 2,5 yıllık yeni bir serüven başlayacak. Satürn temel olarak düzenleme, kurallar koyma, sınırlandırmalarla ilgilidir. İş ve kariyerinize ilişkin konularda zorunlu bir değişim içine sokabilir sizi. Sektör değiştirmeye kadar gidebilir bu değişim. Mesleki anlamda disiplin altına girme ve düzenleme dönemi olacak. İlerlemek, ancak çok fazla çalışmanın ardından gelebilecektir bu süreçte. Satürn’ün ana teması, öğretme, disipline etme, düzenleme üzerine kuruludur ve sizler bunu mesleki anlamda deneyimlemeye başlıyorsunuz. Öyle zırt diye yükselmeyi beklemeyin, bildiğiniz emekleyeceksiniz. Hatta sizden sonra işe girenler sizden önce yükselecek, siz arkasından bakakalacaksınız. Yöneticiler sert, despot, fazla katı kuralcı olabilecek. Kariyerinizde başarı, onur, ün öyle hemen olmayacak, normalde 10 performans ile çalışıyorsanız 50 performansa çıkarmanız beklenecek. Acı ama işsiz de kalabilirsiniz! Başarılarınız bir türlü takdir göremeyecek, sürekli hatalarınız, yanlışlarınız göze batacak işle ilgili konularda, sürekli bir eleştiri alma modunda olacaksınız. Kısacası kariyerinizle ilgili sözde olgunlaşacağınız ama ciddi zorlu süreç sizleri bekliyor. Haa bu süreçte evlenebilirsiniz de, kariyer sadece iş değildir zira özel hayatın da kendi çapında bir kariyeri vardır. Statünüzde değişimlere açık olabileceksiniz. Eğer süper bir çalışansanız ünlü olma potansiyeliniz de olacaktır ama ayağınızı kaydırmak isteyen çok insan olacak bilginiz olsun. Bu dönem kendi işinizi kurmak, yaptığınız işte ustalaşmak, olgunlaşmak, işinizle ilgili eksiklerinizi fark edip bunları kapatma süreci olacak.

Sene boyunca Jüpiter haritanızın 9. evinde seyahat edecek. Jüpiter hayatınıza bolca seyahat getiriyor! Yalnız bu seyahatler ticari ve finans amaçlı ve yurt dışı ile ilgili olabilir. Yabancılar, yurt dışı ile ilgili konular, eğitim, hukuk, yüksek öğrenim gibi konulardan yana türlü fırsat, şans yakalayabilirsiniz. Yeni bir eğitim sürecine başlayabilirsiniz, özellikle yabancı dil olabilir mesela bu! Hukuki problemler daha hızlı ve sizin lehinize bir şekilde sonuçlanabilir. Bazılarınız yarım bıraktığı yüksek öğrenime geri dönebilir. Bazılarınız ani bir kararla yurt dışına yerleşme kararı alabilir, Bazılarınız medya, tanıtım, halkla ilişkiler, iletişim, yayıncılık sektöründe işe başlayabilir. İthalat-ihracat ve uluslararası işlerle ilgilenenler ise oldukça şanslı ve bereketli bir sürece başlamış olacaklar. Yaşamı, kendinizi, dünyayı çok daha fazla sorgulayabilirsiniz ve cevapların daha çok somut şekilde olmasını isteyebilirsiniz. Hatırı sayılır, güçlü, konumu ve mevkisi iyi kişilerden muhteşem destekler alacaksınız. Bu destekler finansal anlamda da olabilir. Yalnız olanlar, uzak yerlerdeki kişiler ile gönül ilişkisi içine girebilirsiniz. Bir nevi hayatı yeniden keşfetme dönemine giriyorsunuz. Ruhsal anlamda derin araştırmalar yapabilir, derinliği, felsefesi olan konulara ilginiz bu dönem çok daha fazla artabilir. Yabancı dillere yatkınlığınız artabilir, yeni diller öğrenebilirsiniz.

19 Aralık’ta ise bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter de Kova burcuna geçiş yapacak. 10. evinize giriş yapan Jüpiter iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda sizlere türlü şans, destek ve olanaklar sunmaya başlayacaktır. İşinizle ilgili büyüme, daha kalabalık kesim tarafından tanınma, toplumsal statünüzde yükseliş meydana gelebilecektir. Birçoğunuz ünlü olma, ön plana çıkma fırsatı yakalayacaksınız, yetenekleriniz veya doğal yeteneklerinizle. Kendi işi olanlar işlerinde artış ve büyümeye doğru gidecekler. İş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda daha optimist yaklaşım sergileyebilirsiniz. Her şey çok da fazla çaba sarf etmeden kendiliğinden gelişebilir. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili daha çok bilgi sahibi olacaksınız. İşinizle ilgili bol bol seyahat etmeniz gerekebilir ve bu seyahatlerin bir kısmı yurt dışı yolculukları olabilir. Hayatta belki de gelebileceğiniz en yüksek en iyi noktaya gelmeye başlayacaksınız. İş hayatınızdan kazandığınız gelirlerde ciddi artışlar başlıyor. Dünyaya karşı olan sorumluluklarınızı çok daha rahat bir şekilde yerine getirebileceksiniz. Bir çoğunuz isminizin başına bir title kazanacaksınız. Kendi işinizi kurmak, kendi işinizin patronu olmak için de harika bir dönem. Adeta dayak yemiş gibi atmosfer yaratan Satürn’ün yanına Jüpiter gelince durum biraz da olsa yumuşayacak kariyer konularında.

Bu sene aşktan yana şanslı zamanlarınız: 5 Mart – 4 Nisan arası, 22 Kasım ile 16 Aralık arası.