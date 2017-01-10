Dengesiz davranışlara karşı aman dikkat!

Bugün (10 Ocak Salı) Ay Yengeç burcunda seyahat edecek. Altı gün boyunca etkili olacak olan Güneş ve Uranüs sert bir görünümü sonucu gerginliğe ve öfke patlamalarına karşı dikkatli olun! Dengesiz bir ruh halinde olabilirsiniz.

Bugün (10 Ocak Salı) Ay 00:39'da İkizler burcunda boşluk etkisine girecek. 01:49'da ise Yengeç burcuna geçiş yapıp bu burçtaki yolculuğuna devam edecektir. Güneş ve Uranüs sert bir görünüm yapacak ve etkisi altı gün kadar sürecek.

Otorite figürleri ile çatışmaya işaret eder. Kuralları yıkmak, asice davranmak isteyebiliriz. Özgürlük temaları aşırı bir şekilde vurgulanır. Hayatımızda radikal değişiklikler yapmaya doğru çok güçlü istekler duyabiliriz. Çok ani kararlar almaya eğilimli oluruz. Fakat bu değişiklikler ve kararlar için hiç uygun değil gökyüzü. Öfke patlamalarına karşı dikkatli olun! Kontrolsüz, orantısız tepkiler vermeyin. Sakin olun. Yaşamınızda özgürleşmek istediğiniz hangi alan varsa o alanlara yönelebilirsiniz. Fakat sakince yapın, ne yapacaksanız. Huzursuz, panik, sabırsız davranmaya eğilimli olabiliriz. Bazılarınız aniden istifa edebilir, bazılarınız aniden ilişkilerinizi sonlandırabilirsiniz. Dengesizce davranmaya eğilimli olabilirsiniz.

Sağlık olarak kalp çarpıntılarında artışlar, kalp spazmlarında artışlar meydana gelebilir. Kalbinizi yoracak aktivitelerden, stresli ortamlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. İçinde bulunduğunuz ortama ayak uydurmak size zor gelebilir. Beğenmediğiniz veya tahammül edemediğiniz ortamlardan kibarca ve hızla uzaklaşmanızı öneririm.