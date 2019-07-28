İkizler – Ağustos Aylık Burç Yorumu

Ağustos ayının aylık burç yorumları... İkizler burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Ağustos'ta Aslan burcunun 8. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan beklenmedik destekler görebilecek, fikirlerinizi çok daha kolay bir şekilde kabul ettirebileceksiniz. Türlü projeler zihninizde canlanmaya başlayacak.

Bir takım fırsat ve şanslarla, tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Fakat bu teklifler değerlendirilmeye müsait olgunlukta olmayabilir şu an. Biraz sabredin, çok değil zamanı geldiğinde değerlendirebileceksiniz. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler gündeme gelebilir. Ortaklık teklifleri ile karşılaşabilirsiniz veya bu hafta ortaklıklar kurmak için çok uygun bir hafta. Bu hafta web sitesi, tanıtım, reklam, halkla ilişkiler işleri için muazzam uygun! Keza yeni bir eğitime başlamak ki bu yabancı dil olabilir. Eğitimle ilgili her türlü fırsatı iyi değerlendirin.

11 Ağustos'ta ise Merkür Aslan burcuna geçiş yapacak ve 29 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. İletişim kanallarınızı sonuna kadar açacak, tüm iletişim araçları ile aktif iletişim içinde olacaksınız. Seyahatler planlayabilir, eğitimler almak için araştırmalar yapabilir, daha çok okuyabilir, daha çok araştırabilirsiniz. Güzel ve de keyifli bir dönem bilgi akışı anlamında tadını çıkartın! 15 Ağustos'ta ise 22 derece Kova burcunda Venüsyen bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay etkisi ile iyi niyetli bir yaklaşımla, romantik, duygusal, keyifli bir seyahat durumu söz konusu olabilir. Fakat bir seyahat durumu söz konusu olursa da son kontrollerinizi iyi yapmakta fayda var. Eğitim, yayıncılık, tanıtım, halkla ilişkiler, iletişimle ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Uzak yerlerden keyifli haberler de alabilirsiniz. Ya da daha önce bilmediğiniz, gitmediğiniz size yabancı yerlere de seyahat edebilirsiniz. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler gündeme gelebilir. Vize, pasaport işlerinizi halletmenizde olasıdır bu Dolunay'da!

18 Ağustos'ta ise Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim'e kadar bu burçta seyahat edecek. Eviniz, yuvanız, ailenizle ilgili konular sizlerin efor sarf edeceğiniz, biraz da mücadele etmeniz gereken alanlar olacak. Ev değişimi, evde tadilat, dekoratif değişikler yapabilirsiniz. Yalnız ev içinde gerginliklere karşı da dikkatli olmakta yarar var. Özellikle ev içinde delici, kesici, yanıcı aletler, gaz kaçaklarına da dikkat etmekte yarar var. Kendimi felaket tellalı gibi hissettim birden ama, bazılarınızın hayatına ev alım ve satım konuları gündeme gelecektir. Ev içinde aşırı mükemmeliyetçi tavırlarınız rahatsızlık verebilir. Evde büyük temizlikler yapmak için de uygun dönemdir. 21 Ağustos'ta Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar birbirinden keyifli 3-4 günlük kısa yolculuklar sık sık gündeme gelebileceği gibi, oldukça keyifli haberlerde alabileceksiniz. Bunun yanı sıra eğitime ilişkin konularda güzel gelişmeler yaşayabilir, kardeşlerinizden, yakın çevrenizden ve komşularınızdan destekler görebileceksiniz.

29 Ağustos'ta ise Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. Ev, yuva, aile, yerleşime ait konularda önemli kararlar alınabilir, aile içinde önemli konuşmalar, toplantılar meydana gelebilir. Bazılarını köklerinizi araştırabilir, aile geçmişinizle ilgilenebilirsiniz. Kira, alım veya satım sözleşmeleri, imza gerektiren konular gündeme gelebilir. Yaşadığınız yere elektronik aletler alabilirsiniz. Eve ait konularda daha titiz ve eleştirel olabilirsiniz. Ev hayatınıza yeni bir düzen getirmek adına kararlar alabilirsiniz. Daha öne kaybettiğiniz, günlüğünüz, kitabınız gibi, not defteriniz gibi şeyleri bulabilirsiniz. Bu süreçte özellikle babanız ile olan iletişiminiz, ilişkileriniz çok daha fazla önem kazanacaktır. Birlikte önemli kararlar almaya başlayabilirsiniz. Aile içinde size akıl danışanlar olacaktır. Fikirleriniz aile içinde önem kazanmaya başlayacaktır. Bu dönem daha çok evde özellikle okuyarak ve araştırarak zaman geçirebilirsiniz.

30 Ağustos'ta Başak burcunda Marsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay ev, yuva, aile, yerleşim, kökler, gayrimenkul konular, toprak, arsa, arabayı sembolize eden bir alanda meydana gelecek. Evinizde şöyle bir detaylı temizlik yapmak, köklerinizi araştırmak, aile büyükleriniz ile bir araya gelmek için harika. Evinizi, yaşadığınız alanı düzenlemek, tertiplemek, elden geçirmek, bakım ve onarım gerektiren noktalara halletmek için de gökyüzü destekleyici olacaktır. Ailenize karşı veya aynı evi paylaştığınız kişilere karşı biraz daha az eleştirel olmaya dikkat ederseniz iyi olur. Veya en azından eleştirilerinizi ifade ederken kalp kırmamaya özen gösterin.