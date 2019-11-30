İkizler – Aralık Aylık Burç yorumu

Aralık ayının aylık burç yorumları... İkizler burcunu bu ay neler bekliyor?

9 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Yalnız olanlar sağlam, adam akıllı güzel ilişkilere adım atabilirler. Önemli ortaklıklar ve imza gerektiren koşullar oluşabilir. Bazılarınız evlilik planları yapabilir veya bu yolda önemli adımlar atabilirsiniz.

12 Aralık'ta 19. derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay sizin burcunuzda olacağı için çok daha fazla öneme sahip. Öncelikle fiziki görünümünüz ve sağlığınızı ilgilendiren konular devrede. Bunun yanı sıra ortağınız, partneriniz veya evli olduğunuz kişi ile ilgili stres yaratan, gerginliklerden uzak durmakta fayda var. İş ve kariyerinize ilişkin özellikle sürpriz, beklenmedik ve ani gelişmelere tanıklık edebilirsiniz. İletişimle ilgili sorunlar, gecikmeler, teknolojik aletlerle aranız pek iyi olmayabilir. Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. İlişkiler ve ortaklıklardan yana biraz sıkıntılı geçebilir haftanın ilk zamanları, yanlış anlamalar, aldanmalar, fikir ayrılıkları, hayal kırıklıkları oluşabilir. Özellikle iş yaptığınız kişilerle ilişkilere dikkat etmenizde yarar var bu hafta, her söylenene inanmayın ve gerçeğin ne olduğunu araştırmanızı önerebilirim.

20 Kasım'da Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. Özellikle yalnız olanlar için söylüyorum yabancı uyruklu kişilerle flörtlere girişebilirsiniz veya sizden uzakta oturan hatta farklı şehirde ikamet eden biri de olabilir. Bir diğer olası etkisi ise birbirinden keyifli seyahatlerin gündeme gelmesi olabilecektir, akrabalarınızdan güzel haberler alabilirsiniz, yine eğitimle ilgili konularda destekleyici etkiler devrede olacaktır. Yurt dışı ile ilgili meseleleriniz sorun çıkmadan hallolabilecektir. 26 Aralık'ta Oğlak burcunun 4. derecesinde Jüpiter etkili bir Güneş tutulması meydana gelecek. 8. evinizde gerçekleşecek olan tutulma ile başkalarına ait finansal kaynaklar, krediler, ödemeler gibi konuları hayatınızda çok daha görünür bir hale getirecektir. Kredi almak için uğraşabilir, fon alım veya satım işleri ile ilgilenebilir, banka ile ilgili bir takım konularla ilgilenmeniz gerekebilir.