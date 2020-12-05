İkizler – Aralık Aylık Burç Yorumu

Aralık ayının aylık burç yorumları... İkizler burcunu bu ay neler bekliyor?

Yılın son ayına giriş yaptık. Türlü aşamaları, engeller, zorluk seviyelerini atlatarak yılın son ayına ulaşmış bulunuyoruz. Umarım bu ay 2020'ye özel bir bölüm canavarı ile büyük final yapmaz hepimiz için. Şaka bir yana yılı uğurlamadan önce bakalım bu ay bizleri neler bekliyor?

14 Aralıkta ise 23 derece Yay burcunda işin içinde Merkür'ün olduğu bir Güneş tutulması meydana gelecek. Mars bu tutulmaya destek verirken Neptün ise kafaları biraz karıştıracak. Yeni anlaşmalar, sözleşmeler kapıda olacak bu tutulma ile. Mars'ın desteği ile dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan destekler görebilirsiniz. Arkadaşlarınız ve dostlarınız sizi hareket geçmeniz konusunda motive edebilirler. Yalnız Neptün'ün sert etkisi ile özellikle kariyer konusunda kafanız epey karışabilir, ne yöne gideceğinizi ve ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz.

17 Aralıkta ise Satürn burç değiştirerek Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 2,5 yıllık yeni bir serüven başlayacak. Satürn temel olarak düzenleme, kurallar koyma, sınırlandırmalarla ilgilidir. Sizler eğitim, hukuksal konular, akademik eğitim, yayıncılık, yurt dışı ile ilgili işler, akraba ilişkileri, inançlarınız, hayatın anlamı ve bilgelik gerektiren konularda satürnün sembolize ettiği şekilde bir dizi deneyime tabii tutulacaksınız. Lütfen illegal işlerden, kişilerden uzak durun, ciddi zararlar görebilirsiniz. Öyle evraklarda, mevraklarda oynama falan yapmayın, başınıza fena işler açılır.

Önemli, zorlu bir eğitim sürecine başlıyorsunuz hayırlı olsun, ne kadar dandik-kıl hıca varsa hepsi size rast gelecek seçmece gibi. Bazılarınız yayıncılık alanında kariyer denemelerine girişebilirler ama öyle her şey süt liman olmayacak, sürekli arıza tipler, engeller, sorunlar! Yurt dışına çıkarken bile trajik komik engellerle karşılaşabilirsiniz. Müslümansanız hacca gitmek için kolları sıvayabilirsiniz. Leyleği havada görmüşçesine sürekli bir seyahat hali başlıyor sizler için, ama bu seyahatler ilk zamanlar o laaa laa süper gelse de sonradan ciddi kabak tadı vermeye başlayacak, Astroloji öğrenmek, eğitim almak içinde harika bir süreç olacak sizler için.

Bilgi ve öğrenme açlığınız başlıyor. Yabancılarla ticari işlere girişebilir, doktoraya başlayabilirsiniz. Fakat eğitim alanında zorlanmalarda söz konusu olabilir sizler için. Yurt dışından birileri ile ticari girişimlerde bulunabilirsiniz ama herkese öyle hemen güvenmeyin! Bu dönem bir felsefe- bilgi konusunda ustalaşma dönemi olacaktır. Hayatı çok fazla sorgulayabilirsiniz, neden bu hayattasınız, amacınız nedir, ne yapmak istiyorsunuz? Varoluş felsefesi üzerine çokça kafa yorabilirsiniz. Asıl amaç ve hedeflerinizi yeniden yapılandıracağınız bir dönemde olacaksınız.

19 Aralıkta ise Jüpiter Kova burcuna geçiş yapacak ve dolu dolu 1 sene bu burçta seyahat edecek. 9. evinize giriş yapacak olan Jüpiter; hayatınıza bolca seyahat getiriyor. Yalnız bu seyahatler ticari/finans amaçlı ve yurt dışı ile ilgili olabilir. Yabancılar, yurt dışı ile ilgili konular, eğitim, hukuk, yüksek öğrenim gibi konulardan yana türlü fırsat, şans yakalayabilirsiniz. Yeni bir eğitim sürecine başlayabilirsiniz, özellikle yabancı dil olabilir mesela bu! Hukuki problemler daha hızlı ve sizin lehinize bir şekilde sonuçlanabilir. Bazılarınız yarım bıraktığı yüksek öğrenime geri dönebilir.

Bazılarınız ani bir kararla yurt dışına yerleşme kararı alabilir, Bazılarınız medya, tanıtım, halkla ilişkiler, iletişim, yayıncılık sektöründe işe başlayabilir. İthalat ve ihracat ve uluslararası işlerle ilgilenenler ise oldukça şanslı ve bereketli bir sürece başlamış olacaklar. Yaşamı, kendinizi, dünyayı çok daha fazla sorgulayabilirsiniz ve cevapların daha çok somut şekilde olmasını isteyebilirsiniz. Hatırı sayılır, güçlü, konumu ve mevkisi iyi kişilerden muhteşem destekler alacaksınız. Bu destekler finansal anlamda da olabilir. Yalnız olanlar, uzak yerlerdeki kişiler ile gönül ilişkisi içine girebilirsiniz. Bir nevi hayatı yeniden keşfetme dönemine giriyorsunuz. Ruhsal anlamda derin araştırmalar yapabilir, derinliği, felsefi olan konulara ilginiz bu dönem çok daha fazla artabilir. Yabancı dillere yatkınlığınız artabilir, yeni diller öğrenebilirsiniz.