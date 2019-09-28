İkizler – Ekim Aylık Burç Yorumu

Ekim ayının aylık burç yorumları... İkizler burcunu bu ay neler bekliyor?

3 Ekim'de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi, geri hareketi derken 10 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile iş arayabilirsiniz, önemli müşterilerle bir araya gelip önemli projeleri üstlenebilirsiniz. Yalnız iş arkadaşlarınızla olası sürtüşmelere ve dedikodular yüzünden problemlere dikkat etmenizde yarar var.

4 Ekim'de ise Mars Terazi burcuna geçiş yapacak ve 19 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönem özellikle libidonuzda artış meydana gelebilir, tek bir partner veya flört ile yetinmekte zorlanabilirsiniz. Bunların yanı sıra özellikle cinsel anlamda korunmaya dikkat edin bu süreçte, istemsiz hamilelikler meydana gelebilir. Sportif faaliyetlere başlamak için keza uygun bir zaman dilimidir. Ortaklaşa çalışmak zorunda kalabileceğiniz iş projeleri gündeme gelebilir, ama ortaklıkları idare etmek oldukça zor olacaktır.

8 Ekim'de ise Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 2 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. Sağlığınızı ilgilendiren konular ön planda olacak, diyet ve spora başlayacak olanlar çok fazla kasmayın kendinizi, bünyenizi fazla zorlamayın. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda içsel olarak minik bir yarış içine girebilirsiniz, onları kontrol etmek isteyebilirsiniz. İş hayatında daha şüpheci ve sorgulayıcı yaklaşabilirsiniz. Yaptığınız işe aşırı bir tutku ile bağlanabilirsiniz.

13 Ekim'de ise 20. derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. 11. evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay, sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır. Dolunay zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz.

23 Ekim'de ise Güneş Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Güneş'in Akrep burcuna geçişi ile bir ay boyunca odaklanacağınız konular sağlık, çalışma ortamı, iş arkadaşları ile ilişkiler, yapılması zorunlu angarya, can sıkıcı işler üzerine olacaktır.

28 Ekim'de ise 4. derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Sağlığınız, günlük işleriniz ve çalışma ortamınız Yeni Ay konuları arasında. Yeni bir diyet veya spor programına başlamak için hazırlıklar yapabilirsiniz. İş ve çalışma ortamınızda yenilikler meydana gelebilir. Daha çok çalışmanız gerekebilir. Yeni bir proje üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Check up için de harika zamanlar. Yeni müşteriler, yeni iş anlaşmaları olabilir. Zekanızla iş ortamınızla ilgili, krizi çok güzel bir şekilde yönetebileceksiniz. Fakat aile içinde veya oturduğunuz apartmanda eleştiri düzeyini iyi ayarlayın, kimsenin kalbini kırmayın.