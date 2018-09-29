İkizler – Ekim Aylık Burç Yorumu

Ekim ayının aylık burç yorumları... İkizler burcunu bu ay neler bekliyor?

9 Ekim'de 15 derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay aşk evinizde gerçekleşeceği için, eğer hayatınızda biri yok ise sizi çok heyecanlandıracak, romantik, sevgi dolu bir aşka yelken açabilirsiniz.

Yaratıcılık gerektiren işlerde başarı yakalama şansı oldukça yüksek, sinema, radyo, televizyon, sahne ile ilgili işler yapıyorsanız eğer bu hafta bu konularda daha şanslı olabileceksiniz. 10 Ekim'de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve 31 Ekim'e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile iş arayabilirsiniz, önemli müşterilerle bir araya gelip önemli projeleri üstelenebilirsiniz. Yalnız iş arkadaşlarınızla olası sürtüşmelere ve dedikodular yüzünden problemlere dikkat etmenizde yarar var.

24 Ekim'de 1 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Planlarınızı, düşüncelerinizi çevrenizdeki kişilerle paylaşmayabilirsiniz. Gizli ilişkiler, saman altında su yürütürcesine planlar gündemde olacak. Yine bu günlerde yalnız kalmak isteyebilir, kabuğunuza çekilmek isteyebilir, kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Bu Dolunay zamanı, finansal anlamda bir engeli aşmak, krizi yönetmek, finansal anlamda daha rahat ve kolay bir şekilde destek bulabileceksiniz. Bu gizli, el altından bir destek olabilir.

31 Ekim'de Merkür Yay burcuna geçiş yapacak. 16 Kasım'da geri hareketine başlayacak ve 8 Aralık tarihine kadar devam edecek geri hareketi, sonra sene sonuna kadar Yay burcunda seyahat etmeye devam edecek. Yalnız olanlar sağlam, adam akıllı ve güzel ilişkilere adım atabilirler. Önemli ortaklıklar ve imza gerektiren koşullar oluşabilir. Bazılarınız evlilik planları yapabilir veya bu yolda önemli adımlar atabilirsiniz.