İkizler – Eylül Aylık Burç Yorumu

Eylül ayının aylık burç yorumları... İkizler burcunu bu ay neler bekliyor?

14 Eylül’de Venüs, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 9 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte sizler için aşk dönemi başlıyor. Bu dönem sizler için ciddi ilişkilere başlamak için hazırlık süreci olacak. Hayattan daha fazla keyif almaya odaklanacaksınız. Hobilerinize de daha fazla vakit ayıracaksınız. Eros oklarını sizler için sağa sola savuruyor olacak. Özel hayatınızda denge, huzur, barış rüzgarları esiyor olacak. Oldukça yaratıcı iş teklifleri ile karşılaşabilirsiniz. Özel hayatınızdaki sorunları alttan alarak ve politik duruşunuza rahatlıkla ve çözüme kavuşturabilirsiniz. Eğer çocuğunuz varsa onları sahne, drama, tiyatro eğitimlerine gönderebilirsiniz. Önümüzdeki 25 gün aşk konusunda yılın en verimli süreci olacak.

14 Eylül'de Merkür de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde, aşk, özel hayatınız, çocuklarla ilgili konularda genel anlamda iyicil etkiler söz konusu. Eğer özel hayatınızda biri yok ise, yeni birileri ile tanışabilir, yazışabilir, flört edebilirsiniz. Bu kişi ile internet aracılığı ile tanışabilirsiniz. Hobilerinize daha fazla yönelebilir, yeni hobiler edinebilir, el yetenekleriniz varsa bunları geliştirecek kurslara veya işlere yönelebilirsiniz.

14 Eylül’de Balık burcunun 22. derecesinde Neptünyen bir Dolunay meydana gelecek. İş ve kariyer konuları ön planda. Kariyeriniz ile ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz, önemli gelişmeler kapınızda. Ev iş arasında ki dengeyi iyi kurmalı, yer değiştirme, taşınma, tadilat gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Ortağınızın, partnerinizin veya eşinizin finans konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Balık burcundaki Dolunay ile kariyerinizle ilgili konularda daha fedakar ve özverili olmanız gerekebilir ya da yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz bir iş potansiyeli ile de karşılaşabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili konularda sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz.

23 Eylül’de ise Güneş artık Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız; iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar aşk, çocuklar, yaratıcılık gerektiren konular üzerine olacaktır. Özellikle yalnızlar için aşk sezonunuz açılmış olacak, çocuk sahibi olmak isteyenlerde bu bir aylık süreci değerlendirebilirler

28 Eylül’de ise 5. derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay aşk evinizde gerçekleşeceği için, eğer hayatınızda biri yok ise sizi çok heyecanlandıracak, romantik, sevgi dolu bir aşka yelken açabilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren işlerde başarı yakalama şansı oldukça yüksek, sinema, radyo, televizyon, sahne ile ilgili işler yapıyorsanız eğer bu hafta bu konularda daha şanslı olabileceksiniz