İkizler – Eylül Aylık Burç Yorumu

Eylül ayının aylık burç yorumları... İkizler burcunu bu ay neler bekliyor?

Eylül ayına Balık burcundaki Dolunay ile başlıyoruz. İş ve kariyer konuları ön planda. Kariyeriniz ile ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz, önemli gelişmeler kapınızda. Ev iş arasındaki dengeyi iyi kurmalısınız. Yer değiştirme, taşınma, tadilat gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Balık burcundaki Dolunay ile kariyerinizle ilgili konularda daha fedakar ve özverili olmanız gerekebilir. Ya da yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz bir iş potansiyeli ile de karşılaşabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili konularda sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz.

5 Eylül’de Merkür, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 27 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi burcundaki seyahatinde aşk, özel hayatınız, çocuklarla ilgili konularda genel anlamda iyicil etkiler söz konusu. Eğer özel hayatınızda biri yoksa, yeni birileri ile tanışabilir, yazışabilir, flört edebilirsiniz. Bu kişi ile internet aracılığı ile tanışabilirsiniz mesela. Hobilerinize daha fazla yönelebilir, yeni hobiler edinebilir, el yetenekleriniz varsa bunları geliştirecek kurslara veya işlere yönelebilirsiniz. 6 Eylül’de ise Venüs, Aslan burcuna geçiş yapacak ve 24 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Evet sizler için keyifli bir dönem başlıyor! Tatil planları yapabilir, seyahatler organize edebilirsiniz. 24 Ekim’e kadar tatilinizi organize edin, biletlerinizi alın, web sitenizi açın, blogunuzu açın, önemli anlaşmalarınızı yapın, imzalarınızı atın. Biliyorum bir süredir ateş topu gibisiniz, stresli, gergin, sürekli bir şeylerle boğuşarak geçiriyorsunuz günlerinizi, daha fazla efor sarf etmeniz gerekiyor bir şeyleri elde edebilmeniz için. Bu hafta bu yorgunluğun son demlerini yaşayacaksınız, bir sonraki hafta adeta üzerinizden yük kalkmış gibi hissedeceksiniz. En azından sürekli dikenlerini batırmaya hazır kirpiler gibi dolaşmayacaksınız ortalıkta

Yalnız Mars, 9 Eylül itibari ile Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve bu geri hareket 15 Kasım’a kadar devam edecek. Mars haritanızın 11. evinde geri gidecek. Mars’ın bu alanda geri gidecek olması sosyal ilişkilerinizde bazı gecikmelere, engellenmelere işaret edebilir. Arkadaşlarınızla aranızda anlamsız garip bir gerginlik meydana gelebilir, gereksiz küslükler oluşabilir. Arkadaşlık ilişkilerinizi fazla eleştirebilirsiniz. Bunun dışında iş hayatından kazandığınız gelirlerin hesaplanmasında bazı sorunlar meydana gelebilir. Primlerinizi yeterince alamayabilirsiniz, maaş ödemelerinde sıkıntılar, gecikmeler meydana gelebilir. Arkadaşlarınızla yapacağınız organizasyonlarda sık sık aksaklıklar meydana gelebilir. Sosyal ilişkilerinizi doğru bir şekilde tahlil edemeyebilirsiniz. İyi tarafı, eski dosttan düşman olmaz diyerekten eskiden aranıza küslük girmiş kişilerle bir araya gelebilir, eskimiş kapanmış konuların üzerinden yeniden geçebilir, belki de bu sefer aranızdaki buzları eritmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Hayattan beklentileriniz, umutlarınız içim çok daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. 22 Eylül’de ise Güneş artık Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız aşk, çocuklar, yaratıcılık gerektiren konular üzerine olacaktır. Aşk sezonunuz da açılmış olacak. Özellikle yalnızlar için, çocuk sahibi olmak isteyenlerde bu bir aylık süreci değerlendirebilirler.