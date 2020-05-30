İkizler – Haziran Aylık Burç Yorumu

Haziran ayının aylık burç yorumları... İkizler burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Haziran’da ise 15. derece Yay burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Mars zorlayıcı bir görünüm yapacak. Öncelikle ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konularda kafanız çok karışabilir, algınızı değiştirecek bir dizi olay meydana gelebilir. İlişkilerden yana özellikle kafanız çok karışabilir ve ne istediğinizi tam olarak bilemeyebilirsiniz. Hem özel hayat hem kariyer hem ortaklıklarla ilgili konularda kafanız karışabilir, hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Bu konularda girişimleriniz olumsuz sonuçlanabilir. Bu dönem kendinizi yeteri kadar değerli hissedemeyebilirsiniz.

Bu tutulma oldukça karmaşık ve zor etkilere sahip. Kararsız kalabilir, iki arada bir derede kalabilirsiniz, özellikle hem ilişkiler, ortaklıklar hem de kariyerle ilgili konularda. Tutulmalar +/- 1 aylık süreci gösterir bizlere. 21 Haziran’da ise 0. derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Sadece tek dikkat edilmesi gereken mesele finans alanınızda Merkür'de geri hareket ettiği için, parasal anlamda bir planınız var ise eğer bunu Merkür’ün geri hareketi bitince harekete geçmekte fayda var.