İkizler – Kasım Aylık Burç Yorumu

Kasım ayının aylık burç yorumları... İkizler burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Kasım'da Venüs Yay burcuna geçiş yapacak ve 26 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. 7. evinize giren Venüs, ikili ilişkiler ve ortaklıkları ilgilendire konularda destekleyici etkiler vermeye başlayacak. Yalnız olanlar özellikle daha kolay karşı taraftan etkilenebilecekler, ilişkisi olanlar için de olası sorunların üstesinden daha kolay gelinebilecek, fakat abartılı ve ani çıkışların da kontrol altına alınması gerek. Evlilik konuları gündeme gelebilir, yeni ortaklıklar başlayabilir. Olası düşmanlıklara karşı korunacaksınız. Gereksiz kapris ve kıskançlıklardan kaçınmak uygun olacaktır.

12 Kasım'da 19 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay zamanı istek ve arzularınızı ortaya koymak, istekleriniz için yeni başlangıçlar yapmak, yeni girişimlerde bulunmak, finansal anlamda kazançlarınızı arttırmak için uygun koşullarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle hukuk, eğitim, ticaret, yurt dışı veya yabancılarla ilgili geçmişe ait belki de önemli gelişmeler kaydedebilirsiniz. Bir yenilenme, yeniden yapılanma süreci içine girebilirsiniz. Fiziksel olarak değişime gitmek, yeni bir tarza sahip olmak, diyete başlamak için koşullar sizin adınıza uygun. Bu Dolunay ile birlikte özgürlük ihtiyacınızda aynı şekilde artacaktır. Sizi kısıtlayan koşullar her ne ise veya yapmak istediğiniz ve sürekli ertelediğiniz her ne varsa hafta boyunca bunları yapmak adına büyük kararlar alıp harekete geçebilirsiniz. 19 Kasım'da Mars Akrep burcuna geçiş yapacak ve sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü, kuvvetinizi yönlendireceğiniz, çaba sarf edeceğiniz alanın çalışma ortamı, proje üretme, günlük rutin yapmanız gereken, uzun süredir ötelediğiniz işleri yapma, profesyonel destekle diyet veya spor, sağlık üzerine olacaktır. Mars güçlü bir yerleşimde olduğundan dolayı, bu konulardaki tüm girişimlerinizden olumlu ve hızlı sonuçlar alacağınıza işaret etmekte. İşleriniz hızlı bir şekilde yürüyecek, çözülecek, iş yerinizde hakkınızı daha etkin bir şekilde savunabilecek, daha hızlı ve rahat kilo verebilecek, uzun süredir yapmayı planladığınız ama yapmadığınız işlerinize hız vermeye başlayabileceksiniz.

22 Kasım'da Güneş Yay burcuna geçiş yapacak. Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatındaki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler bu bir aylık süreçte odak noktanız olabilecektir. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. 26 Kasım'da Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Özellikle para ile ilgili konularda sizi sevindirecek güzel gelişmeler olmasını bekleyebilirsiniz. Rahatlıkla borç bulabilir, maddi anlamda destek aradığınız noktalarda rahatça yardım bulabilirsiniz. Eğer ortaklaşa yürüttüğünüz işleriniz var ise kazançların artacağı birkaç haftaya giriyorsunuz. Yalnız iş ve sağlık anlamında zorlu ve kritik bir hafta olacağa benzemekte. Sağlık konusunda özellikle, şeker, insülin sorunları veya dişlerinize, cildinize dikkat etmenizde yarar var.

26 Kasım'da Yay burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatındaki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler Yeni Ay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı soruna yanıt aranacağı zamanlar. Eğer iyi giden bir birliktelik ise bir üst kademeye taşımak için adımlar atılabilir. Eğer evli iseniz evliliğinizi bir bebekle süsleyebilirsiniz. Yeni Ay biraz aslında size partnerinize karşı sabırlı olma testi sunacak önünüze. Onun alacağı kararlarla ilgili olabileceği gibi belki de birlikte çıkacağınız seyahat ilişkinizi gözden geçirmenize olanak sağlayacaktır. Eğer hayatınızda kimse yok ise de yabancı uyruklu, çok sık yurt dışı seyahatleri olan, yabancılarla ticaret işi ile ilgili bir işi olan, ya da işi seyahatle ilgili bir işi olan birisiyle ciddi sayılabilecek bir ilişkinin adımlarını atabilirsiniz. Hayata bakış açınızı, ufkunuzu çok genişletecek eski düşünce kalıplarınızı kırmanıza yardımcı olacak durumlarda meydana gelebilir.