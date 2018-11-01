İkizler – Kasım Aylık Burç Yorumu

Kasım ayının aylık burç yorumları... İkizler burcunu bu ay neler bekliyor?

7 Kasım'da 15 derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Sağlığınız, günlük işleriniz ve çalışma ortamınız Yeni Ay konuları arasında yer almaktadır. Yeni bir diyet veya spor programına başlamak için hazırlıklar yapabilirsiniz. İş ve çalışma ortamınızda yenilikler meydana gelebilir. Daha çok çalışmanız gerekebilir. Yeni bir proje üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz.

Check up için de harika zamanlar. Yeni müşteriler, yeni iş anlaşmaları olabilir. Zekanızla iş ortamınızla ilgili, krizi çok güzel bir şekilde yönetebileceksiniz. Fakat aile içinde veya oturduğunuz apartmanda eleştiri düzeyini iyi ayarlayın, kimsenin kalbini kırmayın. 18 Kasım'da Mars Balık burcuna geçiş yapacak sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve kariyer konularında daha hırslı, verimli, hedeflerinize kendinizi daha yakın hissedeceğiniz, daha kolay organize olabileceğiniz bir dönem başlıyor. İş ve kariyer konularına enerjinizi yönelteceğiniz zaman zaman stresle mücadele etmeniz gereken bir süreç olacak. Kariyerinizle ilgili yeni girişimler, gücünüzü ortaya koymak, hedef belirleyip bu hedeflere doğru yönelmek için harika bir süreçte olacaksınız. Bu dönem yöneticilerinizle gerilmemeye, olası gergin ortamlardan uzaklaşmaya dikkat edin. İş hayatınızda yükselişin yanı sıra olası başkalarının istifaları sizin yolunuzu açabilecektir. Yalnız kararsız olmak, dağılmak, ne istediğini bilmemek, kafa karışıklığı gibi durumlar bu transitten negatif yararlanmanıza sebep olabilir, dikkatli olunmasında yarar vardır.

23 Kasım'da 0 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay sizin burcunuzda olacağı için çok daha fazla öneme sahip! Öncelikle fiziki görünümünüz ve sağlığınızı ilgilendiren konular devrede olacak. Bunun yanı sıra, ortağınız, partneriniz veya evli olduğunuz kişi ile ilgili stres yaratan, gerginliklerden uzak durmakta fayda var. İş ve kariyerinize ilişkin özellikle sürpriz, beklenmedik ve ani gelişmelere tanıklık edebilirsiniz. İletişimle ilgili sorunlar, gecikmeler, teknolojik aletlerle aranız pek iyi olmayabilir.